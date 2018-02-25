Совбез РФ: в самолете Патрушева не возили диппочту с "кокаином"

В Совете Безопасности России назвали "фейком" сообщения о том, что самолет секретаря ведомства Николая Патрушева использовался для перевозки "кокаина" из Аргентины в Россию. Источник агентства "Интерфакс" в Совбезе заявил, что на этом воздушном судне не возят дипломатическую почту. Он также сообщил, что в публикациях зарубежных изданий названы некорректные сроки визита Патрушева в Аргентину.

О том, что секретарь российского Совета Безопасности связан с операцией по сопровождению в Россию сумок с мукой, на которую сотрудники силовых структур подменили кокаин, найденный в школе при российском посольстве в Аргентине, сообщало издание Telegraph. Само уголовное дело расследуют с 2016 года, но известно о нем стало только на этой неделе.

Сообщалось о задержании шести человек, включая бывшего сотрудника посольства России и руководителей фонда "Русских православных меценатов в Латинской Америке". По версии следствия, именно они хотели доставить из Аргентины в Россию 12 чемоданов кокаина.