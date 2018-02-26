Вынесен приговор по делу о хищениях на космодроме Восточный

Дальневосточный окружной военный суд в понедельник приговорил бывшего главу "Дальспецстроя" Юрия Хризмана к 12 годам лишения свободы по делу о хищениях более пяти миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС. Остальные подсудимые получили от пяти с половиной до семи лет лишения свободы. Это – сын Хризмана, Михаил, бывший главный бухгалтер "Дальспецстроя" Владимир Ашимин и заместитель главы Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов.

Суд также удовлетворил в полном объеме иск Роскосмоса о взыскании с осужденных причиненного их действиями ущерба.

По версии следствия, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин использовали авансы по 11 госконтрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома. Помимо этого, Хризмана, его сына Михаила и Чудова обвиняли в растрате около 106 миллионов рублей, принадлежавших "Дальспецстрою".



Адвокаты будут обжаловать приговор. Сами подсудимые в последнем слове просили их оправдать.

Космодром Восточный в Амурской области начали строить в 2012 году. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей. На протяжении всего периода строительства его сопровождают коррупционные скандалы и забастовки рабочих из-за задержек зарплаты. В начале 2015 года Счетная палата заявила о превышении затрат на строительство Восточного на 13 миллиардов рублей. Следственный комитет России после этого возбудил два уголовных дела о хищениях бюджетных средств.