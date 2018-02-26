СМИ: Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны в Таиланде

Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, оказались среди десяти россиян задержанных в Таиланде за незаконное проведение "секс-тренинга". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все задержанные находятся в следственном изоляторе и ожидают суда, где им официально предъявят обвинения, добавил собеседник агентства.

Источник агентства предположил, что Кириллова, вероятно, обвинят в незаконной трудовой деятельности. Местное законодательство предусматривает за это штраф до 100 тысяч бат (около 200 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до двух лет. ТАСС также пишет о возможной депортации.

В воскресенье на странице Алекса Лесли во "ВКонтакте" появился пост о том, что "выездной тренинг в Таиланде" завершился.

Ранее местное издание The Nation писало, что в отеле в Паттайе были задержаны 10 россиян, которые "называли себя секс-экспертами". Всего в курсе участвовали 43 мужчины и женщины из России. Участников тренинга полицейские отпустили, подозреваемых в организации задержали.

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Анастасия Вушкевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) получили известность после публикации расследования Алексея Навального.

8 февраля Навальный рассказал о возможной причастности вице-премьера России Сергея Приходько к коррупции. Летом 2016 года чиновник, предположительно, плавал на яхте олигарха Олега Дерипаски и обсуждал с ним вмешательство в выборы президента США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке – одной из девушек, которая была на яхте. Дерипаска назвал расследование ложью. Роскомнадзор потребовал от Навального удалить публикации на основании решения Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Дерипаска подал на Настю Рыбку в суд. Иск начнут рассматривать 1 марта.