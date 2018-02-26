На сайте Кремля опубликовали фото с агитацией в пользу Путина

На сайте Кремля опубликовано фото с агитацией за кандидата в президенты Владимира Путина, что запрещено законом. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Владимиру Путину продемонстрировали макет технополиса "Эра", в котором размешен маленький предвыборный билборд в поддержку действующего президента. Фотографии презентации появились на официальном сайте главы государства.
В начале февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала замечание за агитацию в пользу Путина пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Тот в декабре назвал главу государства "абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать". В ответ глава пресс-службы принес извинения и пообещал быть аккуратнее.
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