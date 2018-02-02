Памфилова сделала Пескову замечание за агитацию в пользу Путина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову замечание за агитацию в пользу Путина. Об этом в пятницу сообщило издание РБК.

Памфилова подчеркнула, что чиновники не имеют право использовать свое должностное положение для агитации. Речь идет о заявлении Пескова, сделанном 29 января, когда он назвал президента "абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать".

Сам Дмитрий Песков после замечания Памфиловой принес извинения и пообещал быть аккуратнее.

Информационное агентство "Закон" передает, что Элла Памфилова также признала право граждан на свободу политической борьбы, в том числе на призывы к бойкоту выборов. Она подчеркнула, что делать это надо "легально и открыто" и что "не надо портить наше имущество".

К бойкоту грядущих президентских выборов – так называемой "Забастовке избирателей" – призывает оппозиционный политик Алексей Навальный, который провел предвыборную кампанию, но не был зарегистрирован из-за судимости по делу "Кировлеса". Многих его сторонников после этого обвинили в распространении незаконных агитационных материалов.