Кремль напуган Грудининым

Российские телеканалы продолжают упорно поносить кандидата от КПРФ. С чем связано это упорство? Избирательную кампанию Павла Грудинина обсуждаем с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым и аналитиком Дмитрием Орешкиным. Ведущая Елена Рыковцева

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Елена Рыковцева: Мы фактически продолжаем цикл передач, которые посвящены избирательной кампании Павла Грудинина, но на самом деле не столько самой кампании, потому что это не наше дело — это дело партии КПРФ, а ровно освещению этой кампании на федеральных каналах, которые продолжают просто соревноваться, кто круче замочит, утопит этого самого кандидата от КПРФ. Будем продолжать разбираться, почему это происходит, чем же он их так достал, чем он им не угодил, почему нужно снизить его процент, действительно ли высок этот процент. Мы ждем в студию Сергея Обухова — это секретарь ЦК КПРФ, мы ждем Дмитрия Орешкина, аналитика. Я представляю моего коллегу Мумина Шакирова. Мумин практически исторический персонаж, который лично знает Павла Грудинина. Я с ним не общалась, наши коллеги в нашем бюро тоже, вы общались. Был момент во всей этой кампании, когда многие люди либерально настроенные говорили, что если я и пойду голосовать, я пойду назло врагам голосовать за Грудинина. Он производит хорошее впечатление, он хозяйственник. Да, он идет от КПРФ, но видно, что он современный и т.д. И вдруг Грудинин дает интервью Юрию Дудю, в котором определенно заявляет, что он за Сталина, за ДНР. Очень многие люди, которые были готовы его поддержать, отворачиваются и говорят: нет, мы боимся, мы не рискуем, он дремучий.

Мумин Шакиров: Это перевоплощение для меня тоже показалось очень странным. Потому что я был несколько раз у него в гостях в его совхозе, действительно замечательную он построил фирму или ферму. Все то общение, которое складывалось между мною и ним, говорило о том, что он настоящий рыночник, что там никакой КПРФ, никакие национализации крупных и больших объектов, никакого Сталина не ночевало. Но парадокс в том, что с человеком сделала предвыборная кампания. Мне кажется, он попал в крепкие руки левых, а точнее КПРФ и Зюганова, и теперь пляшет под их дудку, потому что таков сценарий его предвыборной борьбы.

Елена Рыковцева: То есть ваша версия состоит в том, что это не совсем он, а это навязанная ему роль?

Мумин Шакиров: Даже если вы послушаете его выступления вместе с Потапенко, с его коллегой, все другие выступления, которые есть в YouTube, никогда он не говорил о Сталине, никогда не говорил о глобальной национализации крупнейших банков, углеводородных компаний, корпораций, я этого не слышал.

Елена Рыковцева: Для того, чтобы наши слушатели представляли себе, как федеральные каналы ведут кампанию против Грудинина, мы покажем вначале фрагмент из выступления Дмитрия Киселева из «Вестей недели» прошлой недели.

Елена Рыковцева: Это только начало, мы еще вам покажем кое-что другое. Сергей, вы с удовольствием, наверное, за этим наблюдаете? Вас это веселит?

Сергей Обухов: Я как-то с коллегами обсуждал это и говорю: вообще мы должны вручить почетную грамоту ЦК КПРФ господину Киселеву. Я просто счастлив от этого репортажа, потому что первую половину кампании нам все время приходилось отвечать: вы проект Кремля? А теперь Дмитрий Киселев, как правительственный пропагандист, нам практически выдал справку: нет, вы не проект Кремля, я заверяю, Киселев, штамп. Спасибо, умница.

Елена Рыковцева: Тем не менее, есть и серьезный момент в этом. Вы прекрасно знаете, как скажет телевизор, так люди и сделают. Вы не боитесь, что он их настроит до такой стадии: что-то не так с этим Грудининым.

Сергей Обухов: Во-первых, мы уже давно ничего не боимся. Недавно на пресс-конференции в Интерфаксе был с Геннадием Андреевичем, корреспондент «Эль Паис» задала мне вопрос: не считаете ли вы, что это как и кампания Трампа, то же самое идет «мочилово», примерно те же фейк-ньюс? Я хочу сказать, что, наверное, всякие выборы хоть в Соединенных Штатах, хоть в Российской Федерации имеют свои особенности, в том числе запредельные гнусности. Разница большая: у Трампа была своя медиа-империя и у Клинтон своя медиа-империя, гнусность одна перевешивала другую.

Елена Рыковцева: Можно было ответить. И потом были дебаты прямые, мы их смотрели с переводом.

Сергей Обухов: Объективность достигается путем баланса оценок, человек может посмотреть один тип СМИ, другой человек может посмотреть другой и как-то произвести сравнение, хотя бы переключить кнопку. У нас кнопку невозможно, к сожалению, переключить, потому что мы делаем анализ тех высказываний, которые кочуют с одного телеканала на другой, и есть закономерность — обязательно нужно Грудинина называть третьим, сначала называется Путин, потом Жириновский. Положено Путину занять первое место, второе Жириновскому, потом Грудинину. Или обязательно должно звучать, что он не директор совхоза, а он бизнесмен, олигарх. Официально нам сообщил Первый канал: попутчик Зюганова, миллиардер. Я не буду говорить, есть, например, господин Сурайкин, он владелец 12 фирм.

Елена Рыковцева: Это никого не интересует, конечно.

Сергей Обухов: Всеми любимая Ксения Собчак, сами понимаете ее бизнес-состояние.

Елена Рыковцева: Сейчас это только народный герой, и никакое бизнес-состояние не подсчитывается.

Сергей Обухов: Помощник президента, чиновник, на минуточку, запредельные суммы доходов, он тоже не бизнесмен, он тоже паинька. Ладно, это все «темники», мы с этим бороться не можем в эфире федеральных телеканалов. Мне очень любопытно лукавство нашей Центральной избирательной комиссии: а вы можете потребовать время для ответа. Потребовали мы: дайте нам полчаса в ответ на фильм Оливера Стоуна, мы покажем фильм про Грудинина. Есть такой занимательный персонаж, член Центризбиркома господин Левичев: как вы можете на это претендовать, это же Путин и Оливер Стоун, а вы хотите про свой колхоз показать полчаса — это неинтересно зрителю. Понятно, что идет «мочилово», понятно, что ответить мы можем только в соцсетях или партийной пропагандой, у которой тоже условия ограничены. Но ничего. У нас было пострашнее и в 1996 году, и в 2003 году.

Елена Рыковцева: Дмитрий, говорит Сергей, что это обычное дело. Это не обычное дело, мы давно с этим не сталкивались. В 1996 году действительно Геннадий Зюганов был коллективный изгой, дальше, если говорить о президентских кампаниях, да, были выпады некрасивые против Григория Явлинского в 2000 году, потом все шло относительно ровно. С таким валом пропаганды, агитации против одного кандидата мы сталкиваемся впервые за 20 лет. Чем вы, как аналитик, это объясняете? Он один, никого больше из этой семерки не трогают.

Дмитрий Орешкин: Во-первых, мне кажется, КПРФ и Геннадий Андреевич Зюганов сделали смелый и оправданный шаг. Новое лицо, новая риторика и новая аудитория. Наша страна перестала уже быть «красной» или в значительной степени перестала быть «красной», но стала «розовой». Новые коммунисты, которые в постсоветской реальности выступают в качестве социал-демократов, практических во всех странах, проходящих постсоветскую трансформацию, набирают очень много голосов. Например, в Польше Квасьневский, который до этого был партийным руководителем, стал социал-демократическим, и во многих других странах тоже. В Российской Федерации потенциальный электорат у Грудинина процентов 40, как мне кажется, а может быть даже и больше. Потому что социальная справедливость интересует всех, распределение доходов интересует всех, наличие богатеев, наличие бедных раздражает всех. Когда приходит Грудинин и говорит, что с этим надо бороться, он имеет огромный потенциал.

Елена Рыковцева: А есть разница между Зюгановым и Грудининым? Это же все относится и к Зюганову прошлых лет и прошлых выборов, но мы не видели таких историй, а с Грудининым началось.

Дмитрий Орешкин: Зюганов все-таки едет с ярмарки, он человек 90-х, он связан с Ельциным. Это проблема советского и антисоветского. А Грудинин человек не то, чтобы прямо советский, хотя позитивно к этому относится, он как раз представитель частной собственности, он эффективный управленец, оно молодой, он состоявшийся, он может быть объектом для подражания, многие бы хотели иметь такого человека во главе государства. Поэтому набирается много очков, слишком много очков. Конечно, я думаю, не на данные ВЦИОМ ориентируются, когда устраивают преследование господина Грудинина, у них наверняка есть свои закрытые данные опросов, по которым Грудинин набирает непозволительного много. Значит надо тормознуть это дело.

Елена Рыковцева: У Кремля есть свои данные опросов, согласно которым они испугались, что процент Грудинина слишком, велик, он слишком много набирает. Сейчас ВЦИОМ дает ему 7%, у Жириновского 5%. У вас какие опросы?

Сергей Обухов: Мы, конечно, тоже свои проводим исследования. Давайте откроем сайт всеми любимого ВЦИОМ, они молодцы, дают нам расшифровку по тем или иным стратам. Допустим, смотрим столичные города, там рейтинг президента за месяц обрушился на 12%, у Грудинина в столичных городах 12%, хотя среднюю они выводят 7. Я не комментирую эти цифры, хотя у каждого своя методика. Получается ситуация для Собянина и Полтавченко очень и очень.. Если эти данные ВЦИОМ подтвердятся на выборах, то я думаю, что в столицах 20 минимум по данным ВЦИОМ. Мы тоже ведем свой мониторинг, у нас тоже, как у ВЦИОМа, свой робот, мы видим, что они процентов на 15-20 занижают рейтинг. Мы понимаем, что то, что дает робот социологический, он все равно дает завышение по партии власти, но это традиционно, поэтому социологи всегда вводят корректирующий коэффициент. Какой потенциал? Неделю назад мы замеряли: 35% декларируют, что они готовы голосовать при определенных условиях за Грудинина. Я понимаю, что это пугает, поэтому задача пропаганды не допустить, чтобы потенциальный электорат пришел и все-таки сделал выбор за Грудинина.

Елена Рыковцева: Мы искали «голосовалки» на интернете, в которых участвует наибольшее количество людей. Мы нашли такую «голосовалку», она называется «Президент РФ». Это интернет-аудитория, я прошу вас учесть. Из 230 тысяч проголосовавших у Грудинина 62%, на втором месте Путин, 27%, на третьем месте Владимир Жириновский, 4%, на четвертом месте Ксения Собчак, 3%, на пятом Григорий Явлинский, 1,1%. И дальше идет статистическая погрешность. Я уже говорила в самом начале, что был очень большой всплеск в пользу Грудинина настроений либеральных людей. Потом выходит интервью Юрию Дудю, где он говорит, что я сталинист, моя бабушка при Сталине нас родила, подняла и выходила, какие вообще претензии к этому человеку. Конечно, либеральная аудитория просто отпала, удивилась и сказала, что это ни в какие ворота, скорее всего мы за него не пойдем. Тем не менее, мы видим в интернете эти цифры. Как вы их объясните с учетом шокирующего впечатления, которое произвело это интервью Юрию Дудю?

Дмитрий Орешкин: Здесь тоже все мне кажется очень понятным. Господин Грудинин правильно делает, что так жестко себя позиционирует. Если он теряет либеральную составляющую в своем электорате, то она изначально невелика, потому что многие либералы голосовать не пойдут или они ищут какую-то альтернативу Путину, потому что Путина не любят и выбирают, условно, между Ксенией Собчак, Явлинским или Грудининым, лишь бы был другой кто-то. Насколько я понимаю, 53% наших сограждан с симпатией относятся к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Мне кажется, Грудинин скорее приобретает, чем теряет. Он теряет поддержку в довольно узком слое довольно сомнительных избирателей, которые вовсе не горят желанием идти голосовать, зато он может притянуть к себе людей, которые как раз к Путину предъявляют претензию с другого фланга, что он слабоват, что он нерешителен, что он может быть ставленник мировой буржуазной закулисы и так далее. И таких людей в стране много. Так что, я думаю, это разумный вполне ход, рациональный ход, который скорее привлекает внимание к Грудинину. Это тоже важно, потому что без скандальных заявлений в нынешней информационной поляне на тебя не обратят внимания, а так это становится темой для разговоров в автобусе, в курилке, дома на кухне — это очень важно. Так что я думаю, что это правильный ход.

Елена Рыковцева: Я вам сейчас расскажу одну внутреннюю деталь, мне сейчас коллеги принесли интереснейшую бумажечку. Дело в том, что наша программа идет в прямой трансляции в YouTube. Мы уже давно знаем, что такое «боты» в YouTube. У нас идет программа, обычно нас смотрит, допустим, три тысячи человек, они ставят 60 лайков, два дизлайка, обычно позитивное отношение. Если этот эфир не нравится Кремлю, через какое-то количество времени нагоняют тысячи, за час может появиться 12 тысяч дизлайков, но это происходит через 12 часов. Сейчас первый случай, когда нам «ботов» нагнали уже сейчас, 200 лайков и 3200 дизлайков. Мы себя поздравим, ботопришествие на фамилию Грудинин, что еще раз подтверждает, что это совершенно кремлевская история, кампания против него.

Сергей Обухов: Мы тоже ведем мониторинг, хотя нам говорят: это вы там, коммунисты, накручиваете. Хотя мы не накручиваем. Только что мне на стол положили мои коллеги аналитики данные: 667 тысяч проголосовавших. Это в «Вконтакте», те сайты, которые вы называли, и «Телеграм». Данные по Грудинину 68%, по Путину 19, по Жириновскому 4. Понятно, что в зависимости от сети они плавают. 600 тысяч проголосовавших — это большая, но не репрезентативная выборка. Мы понимаем, что такое голосование в соцсетях — это политически активные граждане. Да, действительно, преимущество Грудинина в среде политически активных граждан, жаждущих перемен, подавляющее. Сможет ли это политически активное меньшинство заразить пассивное, внушаемое политическое большинство? Мы не обольщаемся этими данными, но даже, оказывается, это страшно. Я обратил внимание, «Эхо Москвы» в своих блогах процитировало нашу подборку данных подсчета соцопросов. Оказывается, Роскомнадзор заблокировал эту статью, потому что якобы она не соответствует требованиям закона, если публикуются общероссийские репрезентативные опросы. Эти смешные опросы в интернете, потребовали, чтобы они соответствовали данным ВЦИОМ, ФОМ. Я так понял, что «Эхо Москвы» отбилось, страницу с этими опросами восстановили. Но сам факт придирки. При этом телевидение гонит такую «чернуху» при публикации опросов. Кстати, мы как партия подавали жалобу в Центризбирком, почему нарушается при трансляции на телевидении данных опросов вот эти требования законов. Развели ручками, пожурили, но вообще-то за это положено штрафовать. А к «Эху Москвы» придрались, они же не говорят, что это репрезентативные опросы — это опрос читателей, зрителей.

Елена Рыковцева: Вы говорите, заразит ли активная часть пассивную, но пока что заражает телевизор. Пока все цифры говорят о том, что телевизор влияет. Давайте посмотрим, «Вести недели» уже в это воскресенье говорили про Грудинина.

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