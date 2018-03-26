Стеклянный потолок. Арье Готсданкер – о развитии и упадке

Человечество всегда обращало особое внимание на цикличность природных явлений. Такие наблюдения позволяли лучше адаптироваться к условиям окружающей среды, развивать земледелие и животноводство. Цикличность наблюдается буквально во всем: в смене дня и ночи, сезонов, миграции животных. Помимо периодичности природных явлений, была замечена цикличность в общественных движениях. Хорошо известное изречение "Время разбрасывать камни и время собирать камни", про цикличность периодов мира и войны, по преданию, принадлежит царю Соломону (вероятно, начало X века до н. э.) и говорит нам о том, что древние люди воспринимали войны как данность, неизбежность, как стихийное бедствие, неподвластное контролю.

Если взглянуть на развитие человечества во временном промежутке в несколько тысяч лет, легко увидеть периоды расцвета и упадка, периоды развития, чередовавшиеся со смутами, войнами и распрями. Одна из теорий, объясняющих этот феномен, описана в социальной психологии, это так называемая реалистичная теория группового конфликта. Она гласит: причиной некоторых конфликтов является опасение одной группы людей, что другая группа поставит под угрозу их образ жизни, заняв чужое жизненное пространство. Такие конфликты часто разгораются при нарастании конкуренции за жизненно необходимые ресурсы. Например, если рост урожайности остановился, а рост населения продолжался, то это ведет к повышению конкуренции за продукты питания, что увеличивает напряженность в обществе. Могут поначалу возникать небольшие трения, вынуждающие часть людей искать новые места обитания, а если вокруг все занято, то эти трения ведут к поляризации общества и разрастанию междоусобных конфликтов.

Когда общество открывает новые технологии или переходит к новым формам организации труда (что, в свою очередь, дает скачок роста производительности труда и, соответственно, ведет к большей доступности ресурсов), возникает возможность для укрупнения групп. Новые условия позволяют большему количеству людей найти комфортное жизненное пространство, что в свою очередь привлекает еще больше людей, которым, в свою очередь, тоже находится место – и это позволяет реализовывать еще более грандиозные проекты и совершать новые открытия. Это золотая эпоха развития империй.

Римская империя освоила новый, более эффективный для своего времени, способ разделения труда – рабовладение, что позволило сконцентрировать больше ресурсов в одних руках. Это дало возможность для строительства новых ирригационных систем для снабжения водой засушливых территорий, расширения сельскохозяйственных территорий, содержания большой армии, лучшей защиты своих границ. Стали бурно развиваться науки и ремесла, право и искусство.

Деревья не растут до неба, после каждого дня наступает ночь. Период расцвета всегда сменяется периодом упадка. Общество исчерпывает возможности роста, людям становится все тяжелее находить себе достойное применение. Возрастает конкуренция за жизненное пространство, нарастает общественное напряжение, многие оказываются не в состоянии адаптироваться к меняющимся условиям. Маргиналы (не нужно их путать с люмпенами и прочими деклассированными элементами) – это люди, которые находятся "на границе", "на пороге". С одной стороны, они разделяют идентичность основной группы, а с другой – не могут в нее интегрироваться. Маргинальные слои очень подвижные, легко объединяются, они восприимчивы к манипуляциям и пропаганде. Постепенно такие группы начинают обособляться, формировать собственную идентичность и противопоставлять себя основной группе. Срабатывает классический принцип групповой динамики: все члены своей группы – хорошие, все участники внешней группы – враги.

Чтобы примирить трещащее по швам государство, нужна сверхзадача, особая миссия, сверхцель или как минимум совместное отражение существующей или воображаемой угрозы

Теоретики психологии конфликта, в частности, турецкий исследователь Музафер Шериф, проводили интересные эксперименты. Вот их параметры: группы подростков вначале успешно сосуществовали, не зная друг о друге; потом они вынуждены были конкурировать за общие ресурсы, что приводило к трениям и конфликтам; как следствие, нужно было срочно что-то придумать, чтобы их примирить. Оказалось, что в такой ситуации людей успешно объединяет сверхзадача, сверхидея. В рамках этого эксперимента был организован искусственный пожар, для тушения которого подростки вынуждены были объединить свои ресурсы. Они быстро организовались, смогли ликвидировать возгорание, сам факт совместного выполнения важной миссии их примирил.

Ровно так можно примирить и трещащее по швам государство. Для этого нужна сверхзадача, особая миссия, сверхцель или как минимум совместное отражение существующей или воображаемой угрозы. Именно поэтому в периоды начала государственного распада возникает острая потребность в идеологии, религии, внешнем враге, активизируются механизмы самоубеждения в собственной правоте и величии. Ровно это мы слышим сейчас от кремлевских властей: "Русский мир", заговор против России, великая миссия русского народа...

Нарастающее давление маргиналов способно разорвать на куски любую империю. Это случалось и в процессе распада Древнего Рима, и во время революции 1917 года в Российской империи. Для того чтобы не допустить "перегрева" и "взрыва парового котла", нужно срочно "спускать пар". Очень эффективная стратегия – собрать социальные группы в отряды и отправить их на захват новых земель. Это позволит разрядить обстановку, снизить напряжение на собственной территории и, в случае успеха, получить новые просторы для развития, обеспечить занятость тех, кто останется в живых в результате завоевательного похода. Именно это, на мой взгляд, объясняет отчаянные попытки угасающих империй атаковать своих соседей. Упершееся в стеклянный потолок развития, раздираемое внутренними распрями, такое государство снаряжает отряды сорви-голов в поход – нести свой мир, бороться за правду, "истинные" знания, показывать величие родной державы чужеземцам, а заодно или умереть там, на чужбине, или прибрать к рукам немного заморского богатства.

Толпы отчаявшихся маргиналов – сжатая пружина, обладающая огромной силой, способная за десяток лет разорвать в целом успешное, с тысячелетней историей, общество. Можно попробовать направить эту силу на соседей, можно придать ее движению идеологическую осмысленность (например, проводить крестовые походы, устанавливать диктатуру пролетариата или германской нации), но это не решает основной проблемы слабеющей цивилизации, исчерпавшей потенциал своего роста. Даже если завоевательные кампании окажутся успешными, они обеспечат только кратковременный эффект: добытые ресурсы быстро кончаются, выяснится необходимость новых экспедиций, при этом напряжение в обществе не снижается. На какое-то время может установиться режим игры с нулевой суммой, когда выигрыш одних на 100% определен проигрышем других. Толпы варваров борются друг с другом за остатки былых богатств до тех пор, пока не будет найдет новый потенциал роста. Но для установления внутреннего равновесия нужно не воевать, а созидать.

К сожалению, Россия вновь вступает в период смутных времен. Все "красные флажки" пройдены: рост добывающей экономики прекратился, перерабатывающая высокотехнологическая экономика не создана, высвобождается большое количество невостребованных людей, доходы падают, изоляция и санкции ухудшают и без того слабые шансы перезапустить производство. Власть регулярно отправляет маргинальные группы национал-большевиков, реконструкторов, националистов, анархистов, патриотов, православных – обычных, отчаявшихся из-за своей ненужности людей в героические походы во имя "Русского мира", возврата Крыма, спасения братского сирийского народа. Лавинообразный процесс распада страны Россия (в разных формах своей государственности) пережила за последние сто лет дважды. Но если в теории цикличности периодов развития и упадка и есть какая-то неизбежность, предопределенность, то это не значит, что ничего нельзя сделать. Как минимум, понимая и осознавая ситуацию, можно сократить период упадка, снизить остроту общественной катастрофы, чтобы нащупать новые точки роста.

Арье Готсданкер – организационный психолог, эксперт по управлению изменениями и психологией масс

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