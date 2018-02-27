В Сыктывкаре снесли забор с надписью "Путин"

В Сыктывкаре снесли забор, на котором несколько дней назад полицейские написали слово "Путин". Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на твиттер активистафедерального штаба Алексея Навального Николая Левшица.

Накануне жители Сыктывкара рассказали, что видели местных полицейских, которые пишут на заборе "Путин". На видео, которое опубликовала активист Татьяна Иванова, видно, как мужчина пишет на заборе, который расположен вдоль одной из улиц города фамилию кандидата в президенты и действующего главы государства, затем садится в припаркованный рядом полицейский автомобиль и уезжает.

Ранее активистка опубликовала видео о полицейском, который признался, что охраняет баннеры с Путиным. Власти российских регионов вынуждены были выставить круглосуточную полицейскую охрану около рекламных щитов с изображением Путина после нескольких случаев вандализма.

Ранее сообщалось, что ЦИК Дагестана не нашел признаков агитации в акции школьников в селе Белиджи, когда они вместе с педагогом сфотографировались с плакатами "Спасибо Путину за все!", "Мы голосуем за Путина!" и "Путин наш президент".

В начале февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала замечание за агитацию в пользу Путина пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.