"Для меня она враг государства"

В аннексированном Россией Крыму участницу Pussy Riot Марию Алехину вновь увезли в полицию, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Активистка успела прислать видео из кафе, где их оскорбляют казаки из так называемой "Самообороны Крыма". Они также потребовали от Алехиной и местного активиста Алексея Ефремова пройти с ними и отобрали шапку-кубанку. Связь с Алехиной прервалась после того, как она попросила администрацию кафе, в котором находилась вместе с Ефремовым, вызвать полицию. Позднее активисты сообщили, что их везут в отделение полиции. Накануне Алехину и еще двоих участников Pussy Riot – Ольгу Борисову и Александра Софеева – задержали в разных частях Симферополя и увезли на медицинское освидетельствование в диспансер. Всех троих отпустили вечером, не объяснив, в чем их подозревают. Для Борисовой и Софеева это было уже второе задержание в Крыму за последние дни. Полицейские вернули им изъятую технику, но она оказалась сломанной. В понедельник вечером активисты перестали выходить на связь. В самолете, на котором они должны были прилететь в Москву во вторник днем, их не оказалось, сообщил Антон Наумлюк.