В земле Рейнланд-Пфальц решено сохранить колокол с именем Гитлера

В Германии жители городка Херксхайм-ам-Берг (земля Рейнланд-Пфальц на юго-западе ФРГ) проголосовали за сохранение реликта гитлеровской эпохи – церковного колокола со свастикой и девизом "Всё для Родины – Адольф Гитлер".

Приходский совет Херксхайма заявил, что бронзовый колокол нацистского периода служит напоминанием о темном прошлом. Большинство членов совета высказались против предложений о замене колокола протестантской церкви Святого Якоба. Совет постановил, что колокол, изготовленный в 1934 году, должен остаться на колокольне как "побуждение к примирению и напоминание о недопустимости насилия и несправедливости".

На стене церкви Святого Якоба, заложенной почти тысячу лет назад и входящей в Список объектов культурного наследия, отныне будет закреплена мемориальная табличка с описанием истории 240-килограммового колокола.

Коммуна Херксхайм-ам-Берг, в которой живут 700 человек, упоминалась в СМИ в связи с неоднократными жалобами церковного органиста на свастику и надпись на колоколе. До протестных заявлений органиста мало кто знал об особенностях колокола, звон которого многие десятилетия отмечает каждую четверть часа. Некоторые прихожане только сейчас узнали, что венчались или крестили своих детей в церкви под звон "гитлеровского колокола".

Нынешняя новость вновь оживила общественную дискуссию в Германии о том, как следует поступать в XXI веке с нацистской символикой. В прошлом году бывший мэр Херксхайма ушел в отставку в связи с высказываниями, которые, как считалось, защищают не только колокол, но и само нацистское прошлое.