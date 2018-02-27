В Сирии мирные жители Восточной Гуты не смогли покинуть регион во время так называемой "гуманитарной паузы" во вторник. Россия обвиняет в этом террористов и местных повстанцев, противников режима Башара Асада. Повстанцы в ответ заявляют, что Россия не смогла обеспечить безопасность гражданского населения. О плохой организации гуманитарного коридора также заявляют Международный комитет Красного Креста и Сирийская группа мониторинга нарушений прав человека, передает Associated Press.

Войска Асада бомбят Восточную Гуту при поддержке российской авиации. В феврале за несколько дней в Гуте погибли сотни мирных жителей. После этого Совет Безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в регионе. Однако Россия добилась того, чтобы режим прекращения огня не распространялся на противников Асада. Правозащитники заявляли, что это может привести к срыву перемирия. Позднее стало известно, что в Восточной Гуте продолжаются бомбардировки.