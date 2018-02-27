Правозащитники: перемирие в Восточной Гуте постоянно нарушается

Находящаяся в Лондоне Сирийская группа мониторинга прав человека заявила, что в Восточной Гуте возобновились воздушные удары в двух городах, несмотря на перемирие, объявленное Россией. Однако сирийские военные источники отрицают это.

Британская группа мониторинга заявила, что вертолеты сбросили две бомбы в город Шифуний, а военный самолет ударил по городу Афтарис. Российские военные во вторник обвинили повстанцев в Восточной Гуте в минометном обстреле маршрутов эвакуации, открытых для того, чтобы позволить мирным жителям покинуть зону конфликта, сообщают российские информационные агентства. В результате ни один гражданский человек не смог покинуть этот район через коридор в поселке Вафидин, сообщает РИА.

Россия, которая поддерживает сирийское правительство, распорядилась установить перемирие с 9 утра до 2 вечера (с 07:00 по Гринвичу до 12:00 GMT) и создать "гуманитарный коридор", чтобы позволить мирным жителям покинуть этот район, последний крупный опорный пункт повстанцев под Дамаском.

"В девять часов утра для мирного населения был открыт гуманитарный коридор, чтобы покинуть зону деэскалации", – цитируют российские информационные агентства российского генерала Виктора Панкова.

Утром Британская группа мониторинга прав человека заявила, что с полуночи в Гуте установилось спокойствие. Корреспондент AFP в главном городе Доума сообщил о спорадическом ракетном обстреле в течение ночи. Министерство обороны России заявило, что меры, принятые по согласованию с сирийскими силами, направлены на то, чтобы помочь мирным жителям уйти и эвакуировать больных и раненых.

​Представитель одной из главных повстанческих групп в Гуте обвинил Москву в предоставлении людям выбора между гибелью и принудительным перемещением.

Объявление Москвой перемирия последовало после того, как 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую "безотлагательного" прекращения огня на 30 дней, чтобы разрешить поставки помощи и медицинские эвакуации в районах конфликта в Сирии. По словам активистов, этот шаг последовал за 8 днями интенсивной бомбардировки сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты, в результате чего погибло более 560 человек.