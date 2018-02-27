"Там кокаин или шкура морского льва?" Загадки дела о наркотиках в посольстве РФ

Загадочная история обнаружения почти 400 килограммов кокаина на территории школьного комплекса при посольстве России в Буэнос-Айресе обрастает все новыми подробностями.

По всей видимости, для транспортировки муки, которой наркотик подменила полиция Аргентины, был использован самолет, на котором страну посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Кроме того, один из тех, кто должен был организовать доставку кокаина в Москву, – бывший завхоз российского посольства Али Абьянов, был уверен, что делает это по просьбе куратора из российских спецслужб. Но для начала напомним, как развивались события.

Наркотик оказался редкой чистоты – 88 процентов кокаина

13 декабря 2016 года новый завхоз посольства России в Буэнос-Айресе во время ревизии складских помещений на территории школьного комплекса при посольстве обнаружил 12 оклеенных клейкой лентой чемоданов. Он сообщил о своей находке послу Виктору Коронелли, который, в свою очередь, информировал аргентинских правоохранителей и предоставил им доступ к подозрительным чемоданам. В них обнаружились 389 килограммов кокаина, который был упакован в брикеты и проштампован клеймом в виде звезды. Наркотик оказался редкой чистоты – 88 процентов кокаина, смешанные с 12 процентами левамизола, ветеринарного глистогонного средства, которое, как считается, добавляют, чтобы усилить эффект наркотика, так как левамизол стимулирует симпатическую нервную систему.

Кокаин такой чистоты – в 2–3 раза более высокой, чем в "уличных" дозах в Европе и России, – скорее всего, был произведен в Колумбии. Чемоданы с ним оставил на территории школы бывший завхоз посольства – Али Абьянов, летом 2016 года вернувшийся в Москву после окончания срочного контракта. Как утверждает адвокат Абьянова, тот рассказал об оставленных вещах своему преемнику, новому завхозу, и предупредил, что за ними приедет владелец – некто Андрей Ковальчук. Так или иначе, 12 массивных чемоданов несколько месяцев никому не попадались на глаза. “Груз был тщательно спрятан, в этом здании много складских подвальных помещений”, –​ объяснил это обстоятельство в интервью РБК посол Виктор Коронелли.

По официальной версии, с момента обнаружения кокаина полиция Аргентины совместно с российскими спецслужбами готовили секретную операцию с целью задержать всех причастных к предполагаемой контрабанде наркотиков. Кокаин был заменен на муку, которую пришлось специально для этого купить на оптовом рынке – ни в одном из магазинов не нашлось нужного количества. Также в чемоданы положили GPS-маяки, но почти год за грузом никто не обращался. Как следует из расшифровки переговоров преступников, опубликованной аргентинской прессой, сообщники искали способы доставить кокаин в Россию, пытаясь привлечь к этому действующих сотрудников посольства, в частности некоего “О” – по всей видимости, помощника посла по безопасности Олега Воробьева. Как можно судить по расшифровке, Воробьев помочь отказался:

"К": У меня есть 12 коробок с коньяком и две большие коробки сигар, мне нужен пикап или микроавтобус.

"О": У меня его нет, и я не хочу ввязываться в это. Извини, у меня могут быть проблемы. Мне нужно разрешение на поездку в аэропорт, и только посол может это дать.

В конце концов в посольство РФ обратился из Москвы сам Али Абьянов, попросивший прислать ему оставленные в Буэнос-Айресе личные вещи через дипломатическую курьерскую службу. В начале декабря 2017 года чемоданы были загружены на самолет и отправлены в Москву, несколько дней спустя за ними явились на подмосковный склад Владимир Калмыков и Иштимир Худзамов. Они, а также Али Абьянов в его московской квартире, были задержаны. Месяц спустя, в конце февраля 2018 года, в Буэнос-Айресе были задержаны Иван Близнюк, выходец из России, офицер аргентинской полиции, и Александр Чикало – технический сотрудник аэропорта.

Аргентинская пресса рассказывает, что Близнюк отвечал в полиции Буэнос-Айреса среди прочего за связи с российскими правоохранителями. Он регулярно бывал в России, в частности, в 2016 году прослушал курс “Выработка навыков патрульно-постовой службы” в Московском университете МВД имени Кикотя. Близнюк через частное охранное агентство оказывал услуги по осуществлению безопасности посольству РФ, иногда помогал с переводом, в том числе министру безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Кроме того, Близнюк является вице-президентом клуба Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latina (MORAL) – “Русские православные меценаты в Латинской Америке”, через который, возможно, он и познакомился с Александром Чикало, руководителем той же организации.

Ковальчук вошел к нему в доверие, убеждал, что вхож в круг высокопоставленных дипломатов

Задачей Абьянова и Близнюка было тем или иным способом, используя свои возможности в посольстве и полиции, организовать доставку груза из Аргентины в Россию. Чикало должен был помочь им в аэропорту. Заказчиком и идеологом операции был Андрей Ковальчук. Аргентинские СМИ называют его российским предпринимателем, работающим в Германии: якобы гамбургская фирма Ковальчука занимается импортом и экспортом премиальных товаров – сигар, икры и алкоголя. Издание "Росбалт" утверждает, что Ковальчук работал техническим сотрудником российского посольства в Берлине, хотя МИД России настаивает, что это не так. Адвокат Абьянова Александр Костанянц в комментарии для РБК рассказал, что его подзащитный познакомился с Андреем Ковальчуком в Берлине примерно в 2011 году и всегда считал его куратором дипломатов со стороны российских спецслужб. “Ковальчук вошел к нему в доверие, убеждал, что вхож в круг высокопоставленных дипломатов. У Абьянова не было сомнений, что это порядочный силовик”, –​ настаивает Костанянц и рассказывает, что его подопечный даже постеснялся спросить у Ковальчука о его работе напрямик.

В 2014 году Абьянова перевели в Буэнос-Айрес, но связь с Ковальчуком не оборвалась: “куратор” регулярно приезжал в страну, в том числе привозил на лечение свою маму, и время от времени просил Абьянова помочь с доставкой в Россию каких-то вещей. Адвокат Костанянц утверждает, что дипломатическая почта для этого не использовалась. Весной 2016 года Ковальчук и попросил придумать схему доставки особенно крупного груза – тех самых 12 чемоданов. Абьянов разместил их на территории посольской школы и предложил помочь с доставкой Близнюка и Чикало. Знали ли соучастники, что именно находится в чемоданах Ковальчука, сказать сложно. Костанянц утверждает, что Абьянов полностью доверял знакомому “силовику”. В то же время в некоторых разговорах контрабандисты обсуждают, что свертки перед отправкой нужно обложить ароматическими таблетками для писсуаров, чтобы сбить с толку служебных собак, – это должен был сделать Чикало. Так или иначе, на контрабанде товара рыночной стоимостью 50 миллионов долларов незадачливые преступники, похоже, золотые горы заработать не собирались, во всяком случае в одном из разговоров Близнюк жалуется Чикало, что до сих пор не получил от Ковальчука обещанные 10 тысяч долларов.

До декабря 2017 года попытки доставить груз в Россию так и не увенчались успехом. Летом 2016 года Аргентину вынужденно покинул Абьянов, как завхоз, имевший свободный доступ к чемоданам. Весной 2017 года Иван Близнюк попытался организовать обмен полицейскими кадетами между Россией и Аргентиной и использовать эти поездки для перевозки наркотиков, но аргентинские власти, уже знавшие о содержании чемоданов и возможной причастности офицера к контрабанде, не согласились с этой идеей. Договориться о помощи в доставке (во всяком случае, именно этой) с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым Ковальчуку, специально приехавшему для переговоров в Буэнос-Айрес, также не удалось. Тогда же Ковальчук пытался договориться о том, чтобы взять чемоданы на борт зафрахтованного им частного самолета Cessna перед вылетом из Буэнос-Айреса, но сотрудник посольства РФ, у которого был единственный ключ от склада, оказался – случайно или преднамеренно – в командировке в соседнем городе.

Косвенные факты указывают на то, что в итоге чемоданы были отправлены в Москву по запросу Али Абьянова на самолете секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Первым эту версию выдвинуло британское издание The Telegraph, которое утверждает, что это было “секретной целью” визита Патрушева в Аргентину. Источник агентства "Интерфакс" заявил, что "это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов”. Впрочем, никто не утверждал, что муляж наркотиков был отправлен в качестве диппочты – это была спецоперация, и секретарь Совбеза, очевидно, был о ней прекрасно осведомлен.

Национальная жандармерия Аргентины опубликовала фото и видео с погрузкой чемоданов в российский самолет, и на них легко разглядеть его бортовой номер – 96023. Из открытых источников известно, что этот номер принадлежит самолету Ил-86, который в январе 2016 года вошел в специальный летный отряд “Россия” – он обслуживает полеты высших государственных чиновников РФ. Согласно данным сайтов FlightRadar и Russianplanes.net (с последнего после скандала создатель удалил все данные), этот борт 4 декабря был в аэропорту столицы Бразилии, а 5 декабря – в аэропорту Буэнос-Айреса, что подтверждается наблюдениями аргентинского авиаспоттера, наблюдавшего, как лайнер с номером 96023 приземлился в аэропорту Эйсейра в аргентинской столице поздно вечером 5 декабря и покинул его примерно сутки спустя. Это в точности соответствует графику визитов Патрушева, который 4 декабря встречался с главой комитета безопасности Бразилии, а на следующий день – с президентом Аргентины Маурисио Макри.

В Управлении делами президента РФ называют недостоверной информацию о причастности самолета специального летного отряда "Россия" к "кокаиновому скандалу" в Аргентине. “Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации – в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать”, –​ сказала представитель ведомства Елена Крылова. Посол Виктор Коронелли участие самолета Патрушева в операции комментировать отказался, сославшись на то, что вопрос находится не в его компетенции.

Российский МИД настаивает, что к контрабанде наркотиков причастен только бывший завхоз аргентинского посольства Али Абьянов, тогда как действующие дипломаты, наоборот, помогли раскрыть преступление. В это верят не все. Профессор IE Business School в Буэнос-Айресе россиянин Максим Миронов уверен, что через посольство был организован полноценный канал наркотрафика. Дети Миронова учатся в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе (в посольстве утверждают, что учатся заочно, прилетая туда из Испании всего несколько раз в год), и он уверен, что режим безопасности устроен таким образом, что Абьянов не мог на протяжении нескольких месяцев быть единственным сотрудником, знавшим о хранящемся на складе необычном грузе. Кроме того, профессор указывает на следующий любопытный диалог между Близнюком и Чикало.

Близнюк: И еще эти сумки, которые в посольстве. Сначала мы должны решить вопрос с посольством, потому что он в контрах с Коронелли.

Чикало: Вы с ним на ножах?

Близнюк: Да, скоро новый посол будет. Я тебе говорил?

Чикало: Да.

По версии Миронова, этот обмен репликами нужно интерпретировать так: “Ковальчук, у которого, похоже, связи на самом верху, смог добиться замены Коронелли на кого-то более покладистого”. Представители посольства ответили на быстро набравший популярность пост Миронова в Livejournal записями в социальных сетях Facebook и Telegram, в которых заявили, что приведенные профессором данные являются “по большей части вольной интерпретацией – “перепевами” публикаций местной прессы”, а самого Миронова назвали “претендентом на роль лидера местной оппозиционной ячейки”. Авторы ответа настаивают, что технический персонал посольства имеет свободный доступ в школу, а во время каникул охрана вообще снимается, так что Абьянов мог без помех доставить чемоданы в складское помещение.

В комментарии для телеканала "Настоящее время" Максим Миронов рассказал, почему считает, что поставка 400 килограммов кокаина не была первой:

Эта вся прослушка, как они друг с другом общаются, все их передвижения показывают, что скорее всего, это был не единичный случай

– Есть несколько косвенных и прямых улик. Косвенные: если ты тестируешь канал и хочешь глянуть, сработает или нет, ты не загоняешь сразу в этот канал кокаин на 50 миллионов долларов. 400 килограммов кокаина – это очень дорого. Ты не будешь загонять 12 чемоданов в канал, который ты только пробуешь, как он работает. Это, что называется, косвенная улика. Прямые – это прослушка, когда они друг с другом говорят: "Сколько мы уже тягали этого кокаина, а сейчас посол стал нам палки в колеса вставлять", это и то, что этот Ковальчук уже 11 раз летал в Аргентину, и согласно опять же той же прослушке, он каждый раз какие-то чемоданы увозил. Это и обсуждение Уругвая: они обсуждают, что "лучше было через Уругвай отправить, что же мы тут…". Эта вся прослушка, как они друг с другом общаются, все их передвижения показывают, что, скорее всего, это был не единичный случай.

Миронов считает, что канал был закрыт по двум причинам: во-первых, по личной инициативе посла Виктора Коронелли, во-вторых – вследствие активных действий аргентинских правоохранителей, недавно переживших крупную антикоррупционную реформу.

Еще один сторонник версии, что в Аргентине под прикрытием спецслужб существовал дипломатический канал наркотрафика, – журналист Константин Эггерт. Когда-то работавший переводчиком в одном из советских посольств, Эггерт уверен, что офицеры безопасности посольства в Буэнос-Айресе не могли не знать о хранящихся на складе нескольких центнерах кокаина. Журналист считает, что о партии наркотиков стало известно аргентинским полицейским, а дальнейшее участие в операции российской стороны, а особенно Патрушева – предоставленная Буэнос-Айресом России возможность сохранить лицо. “Кстати, аргентинские СМИ опубликовали информацию, что поставки кокаина, по данным полиции, могли идти и через посольство России в Уругвае. Нас, вероятно, ждут новые разоблачения”, – заключает Константин Эггерт в своей колонке на DW.

Зачем они привезли это дерьмо в Аргентину? Отправили бы его из Уругвая, да и все

Действительно, секретарь Комитета безопасности Аргентины Эухенио Бурсако заявил изданию Infobae.com: “В течение четырнадцати месяцев мы прослушивали переговоры всей группы здесь и в России, и из их переговоров следует, что в соседних странах, возможно, были проведены поставки [наркотиков] через [российские] дипломатические каналы". Впрочем, Бурсако оговаривает, что речь идет об одной конкретной фразе, произнесенной Александром Чикало в разговоре с Близнюком: “Зачем они привезли это дерьмо в Аргентину? Отправили бы его из Уругвая, да и все”. На самом деле, дальше Чикало высказывает подозрение, что в чемоданах – “кокаин или наличные”, а не “шкуры морских львов", которые, по словам “К” (Андрея Ковальчука), тот покупал в Уругвае по 1500 долларов, а затем мог продать по 10 тысяч долларов в России или по 25 тысяч в США, Германии или Нидерландах, где "его организация имеет связи”. Словом, если предположить в Чикало крайнюю степень наивности или хотя бы то, что он действительно заставлял себя верить в уругвайские шкуры морских львов в чемоданах, вопрос о том, почему нельзя было отправить их прямо из Уругвая, звучит достаточно логично.

Из всех известных полиции России и Аргентины участников контрабандной группы остается на свободе только загадочный Андрей Ковальчук – то ли силовик с большими связями, то ли талантливый мистификатор. Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола, хотя, позволив Ковальчуку еще в октябре взять на борт частного самолета снабженные маячками чемоданы, могла бы арестовать его уже давно – да вот помешало отсутствие ключа. Кстати, вечером 27 февраля агентство Росбалт представило и версию событий самого Ковальчука, неведомо как "ставшую известной" корреспонденту издания. Предприниматель якобы приобрел в 2016 году в Аргентине крупную партию кофе, сигар и коньяка, которые и хранились в чемоданах, а позже магическим образом превратились в белый порошок. Как это произошло? В переговорах контрабандистов пару раз упоминается, что над “К” есть еще более крутой босс – некий “С”. Может быть, он знает ответ.