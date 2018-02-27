Патрушев прибыл в Таиланд, возможно, на Ил-96 из "кокаинового дела"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 27 февраля прибыл с визитом в Таиланд. Предположительно, он прилетел туда на самолете Ил-96, который упоминался в связи с "кокаиновым делом". Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Однако официального подтверждения, что Патрушев был на этом самолете, нет.

На прошлой неделе стало известно, что в школе при посольстве России в Аргентине обнаружили 400 килограммов кокаина. Расследование дела началось в 2016 году. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. СМИ сообщали, что для перевозки этой муки использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает Патрушев. В Совете безопасности России эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков лайнера.

Патрушев, по официальным данным, 27 февраля прилетел в Бангкок для переговоров о безопасности российских туристов. С чем именно связан визит секретаря Совбеза России, неизвестно. Однако накануне в Таиланде были задержаны несколько россиян, а также гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич. Она известна как Настя Рыбка по расследованию Алексея Навального о коррупционных связях замглавы правительства России Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаски.

Сегодня Вашукевич обратилась к американским спецслужбам с просьбой освободить ее из-под ареста в Таиланде. В обмен она готова рассказать некую информацию о вмешательстве России в выборы президента США.