Лидер "Открытой России" в Петербурге Пивоваров арестован на 25 суток

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 25 суток координатора местного отделения движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.Таким образом, в день выборов президента России, 18 марта, оппозиционер будет находиться за решёткой.

"Видимо, Смольный так не уверен в результате даже этих "выборов", что пытается изолировать меня от них. Глупость, конечно. Мой арест лишь демонстрирует слабость и страх", - написал Пивоваров на своей странице в Фейсбуке.

Пивоваров был задержан во вторник полицейскими у подъезда дома. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения митингов в связи с участиемв акции в поддержку забастовки избирателей 28 января.

5 марта суд в Москве рассмотрит материалы административного дела организатора забастовки избирателей Алексея Навального. Его тоже обвиняют в повторном нарушении порядка организации митинга. Навальному грозит до 30 суток ареста.

28 января в десятках городов России прошли акции в поддержку забастовки избирателей, к которой призвал Алексей Навальный после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. В акциях участвовали тысячи человек.