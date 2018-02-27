В Петербурге задержан координатор "Открытой России" Пивоваров

В Санкт-Петербурге сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали координатора местного отделения "Открытой России" Андрея Пивоварова. Он написал у себя в твиттере, что полицейские встретили его у подъезда.
В чем обвиняют активиста, пока не сообщается.
Андрей Пивоваров был одним из организаторов митинга в память о Борисе Немцове в Петербурге.
Накануне суд в Подмосковье оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя общественного движения "Открытая Россия" Александра Соловьева. Его признали виновным в участии в работе иностранной организации, чья деятельность признана на территории России нежелательной.
Соловьев назвал обвинения в свой адрес абсурдными, так как не является участником международной организации, признанной на территории России "нежелательной".
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