СМИ: возбуждено новое "дело реставраторов" о хищении на Соловках

Следственный комитет, Генеральная прокуратура и Счетная палата начали масштабную проверку использования миллиардов рублей, которые Министерство культуры России получило на сохранение памятников Соловецкого архипелага. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Коммерсантъ".

Следователи уже изъяли документы в ряде компаний, которые занимались реставрацией на Соловках. Одна из них – фирма "Балтстрой", которая фигурировала в первом так называемом "деле реставраторов", возбужденном в 2016 году. Тогда у ФСБ возникли вопросы к реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, а также Изборской крепости в Псковской области. Суд признал виновным в хищениях бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова.

На сохранение объектов культурного наследия Соловецкого архипелага до 2020 года было выделено 6 миллиардов рублей. По данным источников "Коммерсанта", половина этой суммы уже потрачена. Нарушения на архипелаге выявили чиновники Администрации президента и доложили Владимиру Путину. Он распорядился проверить факты и наказать виновных, пишет издание. После этого на Соловках была назначена проверка строек Министерства культуры.

Счетная палата еще в 2014 году заявляла о затягивании реставрации объектов культурного наследия на Соловках, ее низком качестве и о завышении сметы заключенных госконтрактов на 81 миллион рублей.

Состояние ансамбля Соловецкого архипелага, включенного в Список объектов всемирного наследия, и угрожающее памятникам новое строительство не раз вызывали критику экспертов ЮНЕСКО.