Кузена президента России заподозрили в отмывании денег в датском банке

Двоюродный брат президента России Игорь Путин предположительно отмывал деньги через эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank. Об этом сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя банка. Этот документ также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщает "Немецкая волна".

Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade. Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году. Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым, которые в настоящее время находятся в заключении. Все трое, по данным Центра исследования коррупции, причастны к "зеркальным сделкам" с российскими акциями в московском отделении Deutsche Bank, в результате из России было выведено около 10 миллиардов долларов. Помимо этого, Игорь Путин входил в руководство Русского земельного банка, также связанного с выводом миллиардов долларов за рубеж.

В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения банка продолжается.

Глава подразделения по борьбе с отмыванием денег эстонской финансовой разведки Матис Рейманд, однако, отмечает, что "деньги с востока" продолжают отмываться в финансовой системе Эстонии, в том числе и через филиалы находящихся там западных банков.