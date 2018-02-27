Деньги фирмы, связанной с Путиным, отмывались в датском банке в Эстонии

В датской и британской прессе появились материалы, описывающие колоссальную схему отмывания российских денег, в которой оказались замешаны крупные банки из Дании и Германии. По данным доклада, на который ссылаются британская газета Guardian, датская Berlingske и международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), к схеме могли быть причастны российские банкиры, ныне находящиеся в заключении, и родственник Владимира Путина.

Доклад составлен неназванным сотрудником банка Danske, крупнейшего в Дании, и адресован исполнительному совету банка. В нем упоминается о том, что в 2013 году Danske закрыл счета 20 своих российских клиентов – после того как руководство банка получило информацию о том, что через филиал Danske в Эстонии могут осуществляться незаконные финансовые операции, прежде всего отмывание денег. Одним из таких клиентов была фирма Lantana Trade LLP, которая – об этом руководство датского банка было осведомлено уже в 2013 году – предоставило ложные сведения о себе британскому реестру компаний UK Companies House.

Подробное расследование началось лишь 4 года спустя после "наводки" из России

Владельцы Lantana утверждали, что фирма "спящая", с крайне незначительным оборотом. В действительности же через ее счета ежедневно проходили миллионы евро. Однако в 2013 году Danske не стал разбираться в деталях того, кто владеет этой фирмой, хотя сведения о том, что Lantana принадлежит российским бизнесменам с хорошими связями в кремлевских "верхах" и силовых структурах, были уже тогда. Но подробное расследование началось лишь 4 года спустя с подачи финансовой разведки Эстонии и после некой "наводки" из России, утверждается в докладе.

По данным его авторов, выяснилось, что за фирмой Lantana стоят члены руководства российского Промсбербанка, располагавшегося в подмосковном Подольске. Членами правления банка, как отмечает Guardian, являлись Алексей Куликов, Александр Григорьев и Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Куликов был осенью прошлого года приговорен Подольским судом к 9 годам заключения по делу о хищениях средств Промсбербанка на сумму 3,3 млрд рублей. По данным издания "Росбалт", Куликов имел влиятельных знакомых в правоохранительных органах. В частности, он тесно сотрудничал с Денисом Никандровым, бывшим высокопоставленным сотрудником Следственного комитета РФ, обвиняемым в коррупции и связях с "авторитетами" преступного мира.

Александр Григорьев, известный как "король обналички", был арестован в 2015 году по другому крупному делу – о хищениях и выводе за пределы России средств целой группы банков. В рамках этого дела, в частности, было арестовано имущество московского торгового центра "Сфера" на Новом Арбате. Банки, основанные Григорьевым и его компаньонами, в том числе и Промсбербанк, в настоящее время закрыты, их лицензии отозваны. В случае с Промсбербанком решение было принято в апреле 2015 года – в связи с тем, что, как отмечает портал Банки.ру, он "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы".

Что касается Игоря Путина, то в ходе своей бизнес-карьеры он входил в руководство не только Промсбербанка, но и частично принадлежавшего Григорьеву Русского земельного банка. Причем как раз в то время, когда через РЗБ проходили миллиарды рублей, направлявшихся, в частности, в банки Молдавии – в рамках схемы по отмыванию денег, получившей название "Русский ландромат". Тогда из России были выведены по меньшей мере $20 млрд. В схеме, включавшей в себя десятки подставных фирм, которым "финансисты" предоставляли кредиты, использовались и счета в банке Danske.

Еще одна афера была связана с немецким Deutsche Bank. Через его московский филиал в 2011–15 годах с помощью так называемой зеркальной торговли (mirror trade – схема, связанная с одновременными биржевыми сделками равного объема на разных торговых площадках) было проведено примерно $10 млрд. Немецкий банк был тогда оштрафован американским и британским финансовыми регуляторами на общую сумму в $670 млн.

Степень провала банка по шкале от одного до десяти составила 11

Нынешняя схема с использованием фирмы Lantana и эстонского филиала Danske, судя по всему, не столь масштабна, как "ландромат". Тем не менее, по оценкам авторитетного международного эксперта в области финансовой безопасности Л. Берка Файлса, сумма, отмытая через датский банк, составила от 2 до 3,3 млрд долларов. По словам Файлса, провал Danske по части отслеживания происхождения клиентских средств "по шкале от одного до десяти составил 11". OCCRP отмечает, что после начала запоздалого расследования сотрудники эстонского филиала датского банка подвергались угрозам со стороны неизвестных русскоязычных лиц.

В заявлении самого банка Danske говорится, что сейчас в эстонском филиале заведена "полностью обновленная и куда более строгая система контроля" за происхождением средств клиентов. При этом банк признаёт, что "должен был действовать быстрее". Глава подразделения по борьбе с отмыванием денег эстонской финансовой разведки Матис Рейманд, однако, отмечает, что "деньги с востока" продолжают отмываться в финансовой системе Эстонии – в том числе и через филиалы находящихся там западных банков. Тот же филиал банка Danske прошлой осенью оказался в центре скандала, связанного с попыткой отмывания почти $3 млрд из Азербайджана с помощью цепочки подставных непрозрачных фирм, зарегистрированных в Великобритании.