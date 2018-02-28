Порошенко: до конца недели из плена будут освобождены еще двое украинцев

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал освобождение двоих украинских граждан, осужденных в России. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции. По словам Порошенко, украинцы вернутся на родину до конца этой недели.

"Могу сказать, что этот вопрос находится в моем самом высоком приоритете, и я этим занимаюсь лично. Могу заявить, что и в России решение по этому поводу принимается на самом высоком уровне", –сообщил Порошенко журналистам.

По данным МИД Украины, на территории России находятся порядка двух десятков политзаключенных украинцев. Кроме того, ряд граждан Украины незаконно задержаны в аннексированном Крыму.

Также в ходе пресс-конференции Порошенко упомянул вопрос поставок американского вооружения для армии Украины. По его словам, оружие поступит в арсенал украинских военных в ближайшие недели.

Как заявил Порошенко, поставки будут включать антиснайперские комплексы, противоминометные радары, средства воздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. При этом президент сослался на секретность данных и не стал сообщать другие подробности.

Украинский лидер также подчеркнул, что возможность полномасштабной агрессии со стороны России все еще сохраняется, несмотря на действие санкций.

Порошенко заявил, что в ближайшее время в рамках закона о реинтеграции Донбасса будет произведена реорганизация сил на востоке Украины. Ситуацию там Порошенко назвал открытым конфликтом с участием российских военных. На всей его территории должны присутствовать миротворцы, подчеркнул глава государства.

Порошенко также заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах Верховной Рады и "никаких разговоров на эту тему не ведет". Очередные выборы украинского парламента ожидаются в ноябре 2019 года. В украинских политических кругах сейчас активно обсуждается возможность досрочного избрания Верховной Рады предстоящей осенью, чтобы, как утверждается, партия нынешнего главы государства независимо от результатов президентских выборов весной 2019 года смогла сохранить многочисленную фракцию и в новом парламенте.

Отвечая на вопрос журналистов о втором президентском сроке, Порошенко заявил, что решение, будет ли он вновь баллотироваться на главный пост в стране, примет лишь после официального начала предвыборной президентской кампании.