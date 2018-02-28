В Красноярске похоронили малый бизнес

В Красноярске около пятисот человек пришли "похоронить" малый бизнес. Этой акцией предприниматели города решили обратить внимание чиновников и горожан на свои проблемы. Митинг в центре города мэрия организаторам так и не согласовала, выделив площадку городского гайд-парка. В середине дня на площади стали появляться люди с цветами и венками. Многие подходили к микрофону и рассказывали о том, как чиновники, по их мнению, уничтожают малое предпринимательство в городе. Практически все павильоны из центра города предпринимателей заставили убрать, мотивируя тем, что в преддверии Универсиады-2019 необходимо создать красивый облик города. Ближе к концу митинга организаторы вынесли на середину площади гроб, куда попросили всех пришедших складывать свои листы регистрации предпринимательства и цветы. По периметру были установлены венки с траурными лентами. Возле гроба стояли люди в масках с изображениями представителей городской администрации. Были произнесены траурные речи, и гроб торжественно перенесли в машину ритуальных услуг, стоящую неподалеку. После принятия резолюции, организаторы высказали надежду, что власти их услышат и приостановят снос объектов малого предпринимательства и сядут за стол переговоров.