Порошенко: "Я не господь бог и не знаю, кто убил Павла Шеремета"

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать расследование убийства журналиста Павла Шеремета максимально открытым. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, кто убил Павла Шеремета, Порошенко заявил: "Я не господь бог, я не знаю, кто убил Павла Шеремета". Он также отметил, что журналистов убивают не только на Украине. Порошенко напомнил, что на этой неделе стало известно об убийстве журналиста-расследователя в Словакии.

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. В его машине сработало взрывное устройство. Ни исполнители, ни заказчики преступления до сих пор не найдены. Власти Украины заявляют, что это политическое убийство. Полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.