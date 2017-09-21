Полиция Украины засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета

Полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. На запрос журналистов Государственная судебная администрация ответила, что это сделано из соображений безопасности, а само решение было принято еще 24 июля.

Всего из открытого доступа изъяли более 200 решений по делу об убийстве Шеремета. В частности, изъяты решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства. В полиции Украины это пока никак не комментируют.

Павла Шеремета убили 20 июля прошлого года в центре Киева. В его машине сработало взрывное устройство. Ни исполнители, ни заказчики преступления до сих пор не найдены. Власти Украины заявляют, что это политическое убийство.

Шеремет работал в трех странах – Белоруссии, России и Украине. Следы могут вести в каждую из них. Но никаких зацепок у следствия до сих пор нет.