ФСБ провела обыски в калужском штабе оппозиционера Навального

В Калуге сотрудники ФСБ провели обыск в местном штабе оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом рассказала "Новой газете" координатор штаба Анна Ленникова.

По словам Ленниковой, сотрудники ФСБ искали связь между местным штабом Навального и запрещенным движением "Артподготовка". Они изъяли у сторонников оппозиционера все документы и технику. Также правоохранители провели обыски в домах четырех активистов регионального штаба.

28 февраля в Калуге сотрудники ФСБ задержали четырех местных жителей. У них обнаружили 27 единиц оружия, взрывные устройства, экстремистскую литературу и символику запрещенного в России движения "Артподготовка".