В Калуге ФСБ задержали местных жителей с символикой "Артподготовки"

В Калуге сотрудники ФСБ задержали четырех местных жителей. У них обнаружили 27 единиц оружия, взрывные устройства, экстремистскую литературу и символику запрещенного движения "Артподготовка". Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Сотрудники правопорядка также обнаружили лабораторию, в которой изготовлялись самодельные бомбы и боеприпасы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "хранение оружия".

​ "Артподготовка" – движение, организованное политиком Вячеславом Мальцевым, который неоднократно заявлял о необходимости революции в России. Сам Мальцев покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. "Артподготовка" признана судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в стране.