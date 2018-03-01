Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в четверг в 14-й раз выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Оно прошло не в Георгиевском зале Московского Кремля, а в Большом Манеже, чуть меньше чем за три недели до президентских выборов в России.

Значительную часть своей речи Владимир Путин посвятил планам по развитию России до 2024 года – именно тогда истекают полномочия президента, которого изберут в марте.

Путин, в частности, поручил увеличить внутренний валовый продукт в полтора раза. Он также заявил, что к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб "80+" по средней продолжительности жизни населения.

Глава государства затронул проблемы социального обеспечения населения, развития городов и транспортной инфраструктуры, улучшения жилищных условий. Он также много говорил об инновациях, развитии беспилотного транспорта, разработке искусственного интеллекта и подготовке современных кадров.

В конце своей речи президент рассказал о новых образцах ядерного вооружения, созданных в ответ на расширение Соединенными Штатами систем противоракетной обороны. Глава государства пригрозил жесткими мерами в ответ на применение против России любых типов ядерного оружия. "Мы не угрожаем и не собираемся ни на кого нападать", – подчеркнул Путин.

При этом, по словам президента, новое российское оружие делает расширение НАТО бессмысленным.

В минувший вторник партия "Яблоко" призвала Владимира Путина отказаться от послания к Федеральному собранию 1 марта и вместо этого отчитаться о результатах работы за 2012–2016 годы. По мнению авторов обращения, действующий глава государства использует свою речь как часть предвыборной кампании. Это является нарушением российской Конституции, подчеркнули в "Яблоке".

В Центризбиркоме, в свою очередь, заявили, что оглашение президентом послания Федеральному собранию 1 марта не нарушает предвыборное законодательство.