Защита обжаловала в суде отказ вернуть детей Юлии Савиновских

Защита Юлии Савиновских обжаловала отказ суда в Екатеринбурге вернуть ей приемных детей, отнятых после того, как женщина из-за проблем со здоровьем удалила себе грудь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защита просит вернуть детей, ссылаясь на отсутствие у Савиновских каких-либо психических заболеваний, которые препятствуют ей быть приемным родителем. В то же время, по словам адвоката, оспаривать решение суда о признании Савиновских мужчиной защита не будет. Это мотив судьи, ее субъективное мнение, которое не указано в резолютивной части постановления суда, пояснил Бушмаков.

12 февраля суд в Екатеринбурге признал Юлию Савиновских мужчиной, а ее брак – однополым. Защита отмечала, что это была единственная возможность отказать вернуть ей приемных детей.

У Юлии Савиновских забрали детей в конце августа. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. В областном министерстве социальной политики изъятие детей объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли. В знак протеста Савиновских объявляла голодовку.

В сентябре Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских приемных детей. Свердловский областной суд признал это решение незаконным и направил дело на новое рассмотрение.