Суд признал Юлию Савиновских мужчиной, чтобы не возвращать детей

Суд в Екатеринбурге признал Юлию Савиновских мужчиной, а ее брак – однополым. На этом основании семье отказались вернуть приемных детей, сообщает адвокат Павел Чиков.

По мнению суда, Савиновских примеряет социальную роль мужчины и состоит в браке с мужчиной. Из этого судья сделал вывод, что брак Юлии Савиновских и ее мужа Евгения Соколова является однополым.

Ранее суд в Екатеринбурге отказался признать незаконным лишение Юлии Савиновских опеки над двумя приемными сыновьями.

У Юлии Савиновских забрали детей в конце августа. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. Изъятие детей у жительницы Екатеринбурга в областном министерстве социальной политики объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли.

Савиновских объявляла голодовку в знак протеста против изъятия двух ее приемных детей.