Польша: готов закон, позволяющий лишить Ярузельского звания генерала

Правительство Польши одобрило проект закона о возможном снижении или лишении воинского звания лиц, несущих ответственность за "зло, принесенное польскому народу со времени Второй мировой войны". Об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В опубликованном проекте предполагается, что те, кто были членами WRON (Военный совет национального спасения – организация, созданная при введении военного положения в 1981 году), служили в органах государственной безопасности, могут быть лишены звания офицера или унтер-офицера.

Цель проекта, как заявлено в обосновании, создание правовых возможностей для посмертного лишения званий генералов таких деятелей, как бывший президент Польши Войцех Ярузельский и Чеслав Кищак (бывший министр внутренних дел), а также других лиц, которые были членами Военного совета национального спасения.

"Эти люди служили тоталитарному государству, и их отношение игнорировало польские национальные интересы", – говорится в обосновании. Авторы проекта также отметили, что в соответствии с действующим законодательством нет возможности лишать воинского звания посмертно. Новый закон может затронуть единственного польского космонавта генерала Мирослава Гермашевского. В период военного положения в Польше (1981–1983 гг.) он также входил в состав Военного совета национального спасения.

Негативные мнения о проекте были выражены Союзом солдат Войска Польского, Федерацией польских вооруженных сил и ветеранами Вооруженных сил Польши и Ассоциацией ветеранов за пределами государства. Они обвинили проект в нарушении конституции и неуважении к воинскому званию.