Дочь "друга Путина" Литвиненко лишили российского паспорта

Суд в Санкт-Петербурге признал недействительными российские паспорта Ольги Литвиненко – дочери ректора Горного университета Владимира Литвиненко, которого называют другом президента России. Об этом в четверг сообщило издание "Фонтанка", отметив, что решение было вынесено в январе и что сейчас защита его обжалует.

По данным авторов публикации, в 2014 году Литвиненко, покинувшая Россию за четыре года до этого, получила польский паспорт с новыми фамилией и именем. После этого ее бывший гражданский муж потребовал через суд аннулировать ее внутренний и заграничный паспорта гражданки России, опасаясь, что Литвиненко уклонится от уплаты алиментов.

Сама дочь ректора Горного настаивает, что исправно перечисляет выплаты, пишет "Фонтанка".

В августе минувшего года Ольга Литвиненко подала в суд на отца, требуя вернуть несовершеннолетнего ребенка. Она заявила, что Владимир Литвиненко похитил внучку Эстер-Марию и теперь выдает ее за свою дочь.

Ректор Горного университета Санкт-Петербурга дважды возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина и позиционирует себя как друга президента. Владимир Литвиненко заявлял о похищении дочери.