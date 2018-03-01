В Словакии задержаны семь человек по делу об убийстве журналиста Куциака

Полиция Словакии задержала итальянского бизнесмена Антонио Вадала в рамках расследования первого в истории страны дела об убийстве журналиста Яна Куциака. Вместе с предпринимателем в городе Михаловце на востоке страны были задержаны его брат Бруно Вадала и кузен Пьетро Катроппа. После допроса задержанных полиция примет решение о мере пресечения. Антонио Вадала был главным фигурантом расследования Куциака, подозревавшего словацкие власти в связях с итальянской преступной группировкой Ндрангета.

В общей сложности полиция Словакии задержала семь человек в четверг в рамках расследования убийства журналиста Яна Куциака. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы полиции Тибора Гаспара. Он сообщил, что полиция провела обыски в ряде домов в восточной Словакии, принадлежащих лицам, которые могли быть заинтересованы в убийстве Куциака. Журналист был застрелен вместе с его девушкой на прошлой неделе в своем доме.

Обыски прошли у итальянских бизнесменов с предполагаемыми мафиозными связями, о которых писал Куциак в своей последней, посмертно опубликованной статье. В частности, по данным Куциака, Вадала, имеющий тесные связи с итальянской мафией, в начале 2000-х сбежал из Италии от полицейского преследования в Словакию, где организовал совместный бизнес с бывшей моделью и помощницей премьер-министра страны Марией Трошковой. Расследование Куциака осталось незавершенным из-за его убийства. Сама Трошкова уже объявила, что уйдет в отставку на время расследования смерти журналиста.