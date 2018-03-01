Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении Поклонской

Апелляционный суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины начать специальное заочное расследование в отношении депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В 2016 году против Поклонскую обвинили в государственной измене, против нее было возбуждено уголовное дело. Позднее было также открыто производство по делу о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. В России эта организация признана экстремистской.

Наталья Поклонская до 2014 года работала в прокуратуре Украины, а весной 2014-го российские власти назначили ее "прокурором республики Крым" – в этой должности она осталась и после аннексии полуострова. С 2016 года она заседает в Государственной думе. Поклонская числится в санкционных списках Европейского союза, Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.