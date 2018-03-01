Порошенко назвал уход российских банков из Украины "вопросом времени"

Президент Украины Петр Порошенко назвал уход российских банков из страны "вопросом времени". Такое заявление он сделал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Национальный банк Украины предлагает продлить санкции против дочерних учреждений российских банков, находящихся на территории Украины. Решение по этому поводу должен принять Совет национальной безопасности и обороны.

По словам Порошенко, уход российских банков не затронет интересы клиентов и вкладчиков. Он уточнил, что почти за год действия санкций "истые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть".

Санкции против пяти российских банков – Сбербанка, ВиЭс Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ Банка и БМ Банка – были введены в марте прошлого года. Им запрещено выводить деньги из Украины.