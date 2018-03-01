Вынесен приговор участнику акции 12 июня

Суд в Москве в четверг приговорил к одному году лишения свободы условно 18-летнего Михаила Галяшкина, который признался, что распылил перцовый баллончик на акции протеста на Тверской 12 июня. Во время следствия Галяшкин вину не признавал. Пострадавший полицейский не смог опознать в подростке человека, распылившего газ. Он лишь сообщил, что это было сделано из толпы. Ученика 11-го класса задержали 12 июня минувшего года на Тверской улице в Москве, где проходила акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В середине августа школьнику было предъявлено обвинение в нападении на бойца Росгвардии. С 16 июня Галяшкин находится под домашним арестом.