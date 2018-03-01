Кокаиновый след Кремля?

В аэропорту Буэнос-Айреса задержан россиянин, в багаже которого обнаружены 4 килограмма кокаина. Об этом в среду на своей странице в Фейсбуке сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Наркотики были спрятаны в двойном дне чемодана задержанного. По неофициальным данным, 50-летний мужчина планировал вылететь из Буэнос-Айреса во Франкфурт-на-Майне.

Служба безопасности аэропорта не исключает, что задержанный россиянин связан с контрабандистами, которые хотели перевезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. По словам Буллрич, после появления информации о "кокаиновом деле" в аэропорту ужесточили меры досмотра.

На прошлой неделе стало известно, что в декабре в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.

В так называемом "кокаиновом деле" фигурируют шесть человек: экс-сотрудники посольства, бывший аргентинский полицейский и живущий в Берлине предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук. Он объявлен в международный розыск, остальные арестованы.

Ситуацию обсуждают историк Андрес Ландабасо, дипломат Георгий Кунадзе.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.

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Владимир Кара-Мурза-старший: Аргентина и Россия пресекли поставку крупной партии кокаина, обнаруженного в здании посольской школы в Буэнос-Айресе.

Подробности этой истории - в репортаже агентства Reuters и его корреспондента Артема Сторонова.

Корреспондент: Власти Аргентины совместно с российскими спецслужбами провели операцию против наркоторговцев, по итогам которой были задержаны пять человек. По данным полиции, подозреваемые собирались поставить в Москву 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже.

Расследование началось в декабре 2016 года после заявления российского посла в Буэнос-Айресе Виктора Коронелли. Он обнаружил в одной из школ при дипломатическом ведомстве 12 чемоданов с наркотиком и сообщил об этом аргентинским спецслужбам.

Кокаин заменили на муку и снабдили груз GPS-передатчиками. В декабре 2017 года чемоданы были отправлены в Россию, где в итоге были задержаны три человека, в том числе бывший сотрудник посольства. Еще двое арестованы в Аргентине, среди них - полицейский из Буэнос-Айреса.

Одного участника группировки, которого называют "Мистером К.", продолжают разыскивать. Предположительно, он сейчас находится в Германии.

Рассказывает министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Патрисия Буллрич, министр безопасности Аргентины: Этот груз из 389 килограммов кокаина стоит около 50 миллионов евро. Это чтобы вы примерно понимали, сколько денег преступники заработали бы при продаже наркотика в Россию.

Корреспондент: В Москве подтвердили информацию о перекрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, однако подчеркнули, что кокаин не мог быть переправлен по дипломатическим каналам. "Такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты", - сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Владимир Кара-Мурза-старший: Андрес, насколько правдоподобно выглядит вся эта история с "транспортировкой" столь крупной партии кокаина в Россию через Аргентину?

Андрес Ландабасо: Я хочу сказать, что это, конечно, невероятное событие. Я не специалист в этой области, я не криминолог, я далек от этой проблематики, но как сторонний наблюдатель, как человек, который отслеживает какие-то крупные политические и экономические события, конечно, я потрясен именно масштабом этой возможной сделки. 400 килограммов – это, конечно, что-то удивительное.

А то, что раскрыли этот канал, говорит о том, что спецслужбы сработали синхронно, оперативно и эффективно. Ведь такой большой объем – 400 килограммов – говорит о том, что этот канал, видимо, был налажен, это не могло быть случайностью. Это же не 1-2 килограмма. 12 чемоданов.

Владимир Кара-Мурза-старший: Произошел какой-то сбой, и они остались там на два года бесхозными, как я понял.

Андрес Ландабасо: Но удивительно, что такой масштаб – 12 чемоданов. Но я повторю, создается впечатление, что этот канал был налажен.

Как этот канал функционировал – мне трудно сказать, я не специалист в этих вещах. Но я абсолютно уверен в том, что сотрудники, зная характер дипломатической работы, и не только российской, не только латиноамериканской... Ведь характер дипломатической работы абсолютно исключает причастность дипломатических сотрудников к этим вещам.

Другое дело, что, может быть, какой-то технический персонал или подкупленный кем-то человек мог там оставить. Вот эти вещи возможны.

Но почему именно на территории российского посольства? В моей голове это не укладывается.

Владимир Кара-Мурза-старший: Более того, конечным пунктом была Россия. В России и повязали всех. То есть груз в Россию доставили.

Андрес Ландабасо: И конечно, надо отметить оперативность и синхронность двух ведомств – российского и аргентинского, которые смогли оперативно подключиться и осуществить все это.

А первый сигнал, как я понимаю, пошел от посла России в Аргентине Виктора Коронелли, который случайно попал в подвалы, в которые никто и никогда, по-моему, не ходит, как сообщает пресса. По-моему, три этажа этих подвалов, и никто туда никогда не ходил. Он случайно посетил эти подвалы...

Владимир Кара-Мурза-старший: И сам оказался не рад этому посещению.

Андрес Ландабасо: Ну, молодец. Я считаю, что он заслужил и орден, и похвалу, и все остальное. Человек, который раскрыл такую операцию, стяжал славу человека, наверное, очень успешного и на этом поприще, а не только на своем дипломатическом.

Владимир Кара-Мурза-старший: А насколько распространена эта форма доставки кокаина в другие страны, не только в Россию, - через диппочту?

Андрес Ландабасо: Зная характер работы дипломатического ведомства, мне представляется, что это абсолютно исключено. И дело не в том, что это российская диппочта. Характер перемещения каких-то потусторонних грузов в дипломатической почте – это абсолютно исключительная вещь. То есть это невозможно.

Диппочта готовится по определенному ритуалу: специальный лист прикладывается к тому, что закладывается в эту почту. А дипломатическая почта – это такой мешок (вализа) из прочного материала и с замком сверху. То есть это как бы сейф, но матерчатый, очень прочная конструкция. И чтобы туда что-то лишнее положить – это практически невозможно. Причем груз туда закладывается специальными людьми, при определенном ритуале техническом. Я при этом никогда не присутствовал, но по рассказам своих близких знакомых я знаю, что это практически исключено.

Кроме того, я повторяю, в каждую вализу закладывается груз, который специально описывается. И чтобы туда что-то проникло потустороннее – это практически исключено.

Владимир Кара-Мурза-старший: Георгий Фридрихович, насколько это экзотический способ доставки кокаина из Латинской Америки в Россию - через дипломатическую почту?

Георгий Кунадзе: Я о таком никогда не слышал. Хотя в диппочте всякое бывает. Там не только вализы, естественно, там может быть много чего другого, габаритные грузы в том числе.

Владимир Кара-Мурза-старший: А насколько большой скандал можно раздуть из этого дела, если хоть малейшая деталь в нем подтвердится?

Георгий Кунадзе: Объяснить попадание такого количества наркотиков на территорию посольства действиями какого-то одного человека (допустим, завхоза) мне представляется невозможным. Здесь, по всей видимости, участвовал кто-то еще. Это первое.

Второе, наверное, вытекает из первого. Я посмотрел Уголовный кодекс. По-моему, статья 229-я предусматривает наказание за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах, совершенную группой с использованием служебного положения, от 15 лет до пожизненного заключения. Мне очень трудно представить себе, что кто-то из сотрудников посольства был бы готов рисковать лишением свободы на всю жизнь. То есть, иными словами, какие-то гарантии того, что этого не случится, по-видимому, у исполнителей этого дела были. Но я даже не знаю, какого рода должны быть такие гарантии.

Владимир Кара-Мурза-старший: У нас есть негласный информатор в этой школе - экономист, профессор Максим Миронов, двое его детей учатся сейчас в старших классах. Он лично знаком со всеми фигурантами этого дела, нелицеприятно о них отзывается. Он хотел поговорить с учителями этой школы, но ему в этом было отказано.

По вашему мнению, есть какая-то "черная дыра" в этом расследовании, чтобы российская сторона ему препятствовала?

Георгий Кунадзе: Я думаю, что Миронову на месте виднее, чем мне отсюда. Тем более что я в Аргентине никогда не был и не знаю, о каком объекте идет речь. А то, что ему сейчас отказывают в беседах, не дают возможности вести беседы, ну, вы же читали его пост в Facebook (и на сайте "Эхо Москвы" он был), на который очень резко отреагировало Министерство иностранных дел. Так что вполне естественно, что сейчас ему будут чинить препятствия в дознании. Хотя я думаю, что его возможности проводить "собственное расследование", конечно же, крайне ограничены, независимо ни от чего.

Владимир Кара-Мурза-старший: Андрес, насколько достоверно излагает профессор Миронов эту историю, обвиняя персонал школы в контрабанде наркотиков?

Андрес Ландабасо: Я думаю, что здесь следует поддержать идею профессора Кунадзе о том, что норма наказания за эту деятельность очень велика - пожизненное заключение только за факт хранения наркотика. Я думаю, что это говорит само за себя. Я думаю, что ни один нормальный человек, тем более сотрудник посольства... Сотрудники посольства Российской Федерации очень тщательно отбираются, и технический, и административный персонал. Я думаю, что это не их рук дело. Я думаю, что это какие-то привнесенные силы.

Но почему это оказалось именно на территории посольства – я до сих пор не могу себе представить. Я думаю, что это какая-то "подстава". То есть это похоже на какую-то хитроумную операцию, чтобы подставить сотрудников посольства, опорочить, оклеветать. Как мы знаем из прессы, технический персонал – это всего несколько человек, и они тщательно отбираются. Ну, это не вяжется с моим представлением о работе российских посольств за рубежом, да и вообще с посольствами в Латинской Америке. Я думаю, что это какая-то хитроумная операция. А кого, зачем и почему – я думаю, что это скоро станет известно.