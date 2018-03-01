Продюсер канала "Дождь" открыто обвинила Слуцкого в домогательствах

Продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук рассказала о домогательствах со стороны депутата Государственной думы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Она отправила письмо на имя главы комиссии Думы по этике Отари Аршбы с призывом принять меры.

По словам Дарьи Жук, осенью 2014 года она пригласила Слуцкого в эфир новостей телеканала "Дождь". Когда депутата позвали снова, он, как утверждается, стал неоднозначно шутить. Придя на эфир, Слуцкий, по заявлению Дарьи Жук, начал к ней приставать.

22 февраля телеканал "Дождь" сообщил о фактах домогательств со стороны Слуцкого. О харассменте на условиях анонимности рассказали три журналистки, работающих в парламентском пуле. Дарья Жук – одна из них.

Сам Слуцкий отрицает эти обвинения. В разговоре с РБК он назвал сообщения о том, что он домогался журналисток, "бредом". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эти сообщения, подчеркнув, что не считает такое поведение нормальным.