Сила депортации. Владимир Цвингли – о действиях без логики

Есть известный теологический вопрос-парадокс: может ли всемогущий Бог создать такой камень, какой сам не в силах будет поднять? Если да, то какой же он всемогущий? Если нет, то тем более какой же он всемогущий? А вот для Роспотребнадзора такого парадокса не существует: Роспотребнадзор может выносить решения, отменить которые как бы не в его власти, что многократно задокументировано.

Роспотребнадзор наделен полномочиями выносить решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в России, если у гражданина выявлена ВИЧ-инфекция. Надо понимать, что сама эта практика основывается на довольно дремучей идеологии: согласно статье 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" нахождение иностранца с ВИЧ-инфекцией в России создает ни много ни мало реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, и выдворение такого лица производится в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других граждан. Эта логика гораздо ближе к паническим теориям заговора о том, что ВИЧ придумали враги России и засылают вирус из-за границы, чтобы подорвать конституционный строй, чем к какой-то адекватной оценке ситуации, доказательной медицине и всему тому, что на самом деле может быть эффективным для профилактики ВИЧ. Лишнее доказательство: за время действия закона, запретов и высылок динамика распространения ВИЧ в России уверенно растет. Но пока что в такой логике удалось пробить только небольшую брешь.

В 2015 году Конституционный суд признал это правило неконституционным, но, к сожалению, только для одного частного случая – если у депортируемого иностранного гражданина в России живут близкие родственники, то есть если депортация приведет к разделению семьи. Надо признать, что по современным меркам признание Конституционным судом того, что право государства депортировать иностранцев по дискриминационным критериям не абсолютно, уже многого стоит, раньше и это было неочевидно. Затем этой оговоркой был дополнен и закон "О порядке выезда и въезда".

За годы депортаций Роспотребнадзор уже разлучил какое-то количество семей. Некоторые такие семьи, как, например, Фирдавс из Узбекистана, его жена и дочь или Козим из Таджикистана с женой и сыном, предпочли уехать из России вместе. Теперь они получили возможность вернуться и обращаются к Роспотребнадзору с просьбой отменить решение, вынесенное по неконституционной логике. Однако возникла новая проблема. Официальная и многократно подтвержденная позиция Роспотребнадзора состоит в том, что его решения необратимы: их можно вынести, но нельзя отменить, даже если бы у государственного органа и появилось такое желание: "Срок действия решения о нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской Федерации неограничен. Отмена Роспотребнадзором вынесенного решения о нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской Федерации возможна только на основании решения суда".

Понимание того, что собственные абсурдные действия можно, а в некоторых случаях необходимо отменять без посредничества суда, еще не сложилось

Ответ с такой формулировкой юристы Фонда имени Андрея Рылькова (организации, которая, по мнению Министерства юстиции России, является иностранным агентом) получали неоднократно. Формально эта позиция исходит из Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. В нем просто не упоминается возможность отмены решения о нежелательности. А то обстоятельство, что сами решения основаны на норме закона, которая признана не соответствующей Конституции (а значит, была такой и в момент объявления того или иного иностранца "нежелательным"), роли не играет. Решения Роспотребнадзора настолько "сильны", что их нельзя отменить, даже если они были незаконными с самого начала.

Интересно, что если подать в суд заявление об отмене решения Роспотребнадзора, то Роспотребнадзор не будет участвовать в процессе: не пришлет представителя или хотя бы возражения на иск, не будет обжаловать решение, но после получения решения суда с отметкой о вступлении в силу послушно отменит еще один запрет. По всей видимости, в ведомстве сложилось такое понимание: настаивать на разлучении семьи как-то неправильно (незаконно, негуманно, плохо для кармы – подставить нужное). Но понимание того, что собственные действия можно, а в некоторых случаях необходимо отменять без посредничества Тверского районного суда Москвы, которому подсудны споры по искам к Роспотребнадзору, еще не сложилось.

От подачи иска к Роспотребнадзору в районный суд до вступления в силу решения проходит три-четыре месяца. Еще до тридцати дней по закону Роспотребнадзор имеет право рассматривать обращение, даже если к нему приложено уже вступившее в силу решение суда. Например, заявление Козима, который был вынужден выехать из России в 2013 году, было подано в декабре 2016 года, заседание состоялось в марте, об отмене запрета во исполнение решения суда Роспотребнадзор известил письмом от 31 мая. На практике после получения "письма счастья" из Роспотребнадзора нелишним бывает написать и в приемную ФСБ, чтобы они подтвердили: до Погранслужбы дошла информация об отмене запрета. Получив такое подтверждение, Козим и его семья вернулись в Россию в июле минувшего года. Кому становится лучше от того, что несколько человек тратят месяцы, нервы и листы бумаги на ритуальную процедуру с предсказуемым исходом, – вопрос.

Владимир Цвингли – юрист Фонда имени Андрея Рылькова

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