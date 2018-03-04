Госпожа меланхолия. Эфир в 21:05

Говорят, что болезнью XIX века была истерия, XX века - шизофрения, а болезнь XXI века - депрессия. Является ли она спутником больших городов, следствием распада социальных связей, болезнью одиночества? И служит ли таблетка антидепрессанта надежной панацеей?



Гости эфира - психолог Анна Карташова и Ирина Макарова, директор Центра психологического консультирования ВШЭ. Эфир в 21:05.