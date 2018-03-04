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Археология. Будущее

Госпожа меланхолия. Эфир в 21:05

Психологи о том, является ли депрессия болезнью XXI века

Говорят, что болезнью XIX века была истерия, XX века - шизофрения, а болезнь XXI века - депрессия. Является ли она спутником больших городов, следствием распада социальных связей, болезнью одиночества? И служит ли таблетка антидепрессанта надежной панацеей?

Гости эфира - психолог Анна Карташова и Ирина Макарова, директор Центра психологического консультирования ВШЭ. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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