Геленджик: дольщики присоединились к "забастовке избирателей"

Около 400 семей из города Геленджик в Краснодарском крае заявили, что отказываются участвовать в выборах президента России в знак протеста против действий местных властей, отказавших им в согласовании митинга в центре города.

Речь идет о группе "обманутых дольщиков", пытающихся признать законным строительство 400-квартирного дома в ЖК "Адмирал", в котором они купили квартиры. В 2014 году власти Геленджика через суд добились признания этой стройки незаконной. Суд постановил, что дом должен быть снесен за счет владельцев квартир. Хозяева жилья неоднократно устраивали акции протеста в Геленджике и в Москве.

10 марта группа владельцев квартир в этом доме намеревалась устроить акцию протеста в центре Геленджика около местного Дома культуры. В администрации города им сообщили, что эта площадка занята для "проведения детских массовых мероприятий", и предложили перенести митинг в район городского кладбища.

Как говорится в документе, подписанном представителем обманутых дольщиков Татьяной Шамовой, муниципалитет Геленджика "ограничивает конституционное право на жилье и свободу собраний", поэтому собственники квартир в проблемном доме, а также их дети и внуки "присоединяются к всероссийской забастовке избирателей" и не пойдут на выборы.

Выборы президента России запланированы на 18 марта. Оппозиционный политик Алексей Навальный в знак протеста против отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом, призвал россиян бойкотировать голосование, назвав этот протест "забастовкой избирателей".