Трамп и Меркель обеспокоены новым российским оружием

Ангела Меркель и Дональд Трамп обеспокоены словами Владимира Путина о новом оружии. Канцлер Германии и президент США обсудили послание российского президента Федеральному собранию по телефону.

В сообщении пресс-службы Меркель говорится, что разработки нового оружия ставят под вопрос международный контроль вооружений.

1 марта в послании Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия скоро примет на вооружение новейшие ядерные ракеты, которые смогут преодолевать американскую систему противоракетной обороны. Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международных договоренностей.