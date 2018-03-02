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Трамп и Меркель обеспокоены новым российским оружием

Дональд Трамп и Ангела Меркель (архивное фото)

Ангела Меркель и Дональд Трамп обеспокоены словами Владимира Путина о новом оружии. Канцлер Германии и президент США обсудили послание российского президента Федеральному собранию по телефону.

В сообщении пресс-службы Меркель говорится, что разработки нового оружия ставят под вопрос международный контроль вооружений.

1 марта в послании Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия скоро примет на вооружение новейшие ядерные ракеты, которые смогут преодолевать американскую систему противоракетной обороны. Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международных договоренностей.

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