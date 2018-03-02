"Газпром" собирается расторгнуть все контракты с Украиной

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с Украиной на поставку газа. По словам Миллера, будут расторгнуты контракты на поставки украинским потребителям и на транзит газа в европейские страны. Глава компании назвал это ответом на постановление Стокгольмского арбитражного суда, который обязал "Газпром" выплатить украинской стороне компенсацию за недопоставленные объемы газа. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на "Газпром".

​Российская компания против того, чтобы за ее счет "решались экономические проблемы Украины", заявил Миллер. Он добавил, что продолжение действия контрактов "является экономически нецелесообразным и невыгодным".

В германской компании Uniper, одном из клиентов "Газпрома" в Европе, сообщили, что не знали о планах российских партнеров и удивлены подобным решением.

Еврокомиссия призвала энергетические ведомства России и Украины, а также обе компании "немедленно найти решение" в сложившейся ситуации. Комиссия подтвердила, что готова стать посредником для разрешения газового спора.

28 февраля арбитражный суд в Стокгольме постановил, что "Газпром" должен компенсировать 4,63 миллиарда долларов украинской компании "Нафтогаз" за недопоставленные объемы газа.

Между двумя компаниями действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольмском арбитраже были открыты производства по каждому из договоров. "Нафтогаз" требовала выплатить 16 миллиардов долларов, а также пересмотра тарифов.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. В октябре 2014 года компания "Нафтогаз" обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.