Борис Акунин высказался за бойкот президентских выборов

Писатель Борис Акунин заявил, что является убежденным сторонником бойкота грядущих президентских выборов. Об этом он написал у себя в Фейсбуке, рассказав, что ему под дверь положили агитационную листовку с цитатой из его книги.

"Неважно, за кого вы отдадите свой голос. Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали – за легитимность таких вот «выборов» и такого формата власти", – написал Акунин, поясняя свою позицию. Он также выразил надежду на то, что "кандидаты-демократы", участвующие в выборах, присоединятся в итоге к их бойкоту, использовав положенный по закону срок агитации.

В цитате, которую использовали авторы листовки, говорится: "Мы должны быть уверены, что всякий участвующий в выборах понимает принципы общежития и имеет хотя бы базовое представление о законах, истории и географии своей страны". Это отрывок из романа "Счастливая Россия", вышедшего в серии "Семейный альбом".

В нем рассказчик, в частности, размышляет о возможности введения квалификационной электроальной системы. Она гарантирует право голосовать на выборах федерального уровня только в случае, если гражданин, по достижении совершеннолетия, на "отлично" сдаст соответствующий экзамен.

Наряду с фразой из книги Акунина в листовке использованы цитаты Авраама Линкольна, Никиты Михалкова, Нельсона Манделы и Аристотеля.