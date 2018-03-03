Глава грузинской православной церкви обратился к патриарху Кириллу

Католикос-патриарх всея Грузии Илиа просит патриарха всея Руси Кирилла помочь родителям Арчила Татунашвили, погибшего в Южной Осетии, в передаче им тела сына. Он погиб при невыясненных обстоятельствах в Цхинвали.
В письме на имя патриарха Кирилла Илиа Второй просит главу Русской православной церкви "использовать свой огромный авторитет и ходатайствовать перед соответствующими органами для передачи тела покойного его родителям". В письме подчеркивается, что из за отказа южно-осетинских властей тело Татунашвили все еще не предано земле по христианскому закону.
Отставной военнослужащий грузинской армии Арчил Татунашвили занимался мелким бизнесом в Южной Осетии. Его арестовали после словесной перепалки с местными таможенниками. Позднее его переправили в Цхинвали. По официальным сообщениям властей Южной Осетии, он скончался от сердечного приступа. Грузинская сторона подозревает, что Татунашвили умер от побоев. Власти Южной Осетии отказываются выдавать тело умершего, ссылаясь на необходимость дополнительной экспертизы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.