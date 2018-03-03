Глава грузинской православной церкви обратился к патриарху Кириллу

Католикос-патриарх всея Грузии Илиа просит патриарха всея Руси Кирилла помочь родителям Арчила Татунашвили, погибшего в Южной Осетии, в передаче им тела сына. Он погиб при невыясненных обстоятельствах в Цхинвали.

В письме на имя патриарха Кирилла Илиа Второй просит главу Русской православной церкви "использовать свой огромный авторитет и ходатайствовать перед соответствующими органами для передачи тела покойного его родителям". В письме подчеркивается, что из за отказа южно-осетинских властей тело Татунашвили все еще не предано земле по христианскому закону.

Отставной военнослужащий грузинской армии Арчил Татунашвили занимался мелким бизнесом в Южной Осетии. Его арестовали после словесной перепалки с местными таможенниками. Позднее его переправили в Цхинвали. По официальным сообщениям властей Южной Осетии, он скончался от сердечного приступа. Грузинская сторона подозревает, что Татунашвили умер от побоев. Власти Южной Осетии отказываются выдавать тело умершего, ссылаясь на необходимость дополнительной экспертизы.