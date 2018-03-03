CNN: КНДР добилась прогресса в ядерной программе во время Олимпиады

Северная Корея добилась прогресса в совершенствовании механизма управления баллистическими ракетами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации США, знакомого с данными американской разведки. При этом, по словам источника, специалисты КНДР пока сталкиваются с техническими проблемами с возвращением боеголовки в атмосферу земли.

Собеседник телеканала отмечает, что КНДР, в частности, достигла успехов во время Олимпиады в Южной Корее на фоне оттепели в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.

Несколько официальных лиц заявили CNN, что Вашингтон продолжит дипломатическое давление на Пхеньян с целью ядерного разоружения. При этом утверждается, что США могут блокировать ракетную программу Северной Кореи, не дожидаясь полномасштабной войны.

В конце февраля Соединенные Штаты ввели в действие новые санкции против Северной Кореи в ответ на ракетные испытания Пхеньяна. Новые ограничительные меры нацелены на более чем 50 судоходных компаний, судов и фирм, связанных с Северной Кореей.

В конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи. Согласно ограничениям, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся на 85%, а северокорейские рабочие должны вернуться из-за границы на родину до конца 2019 года.