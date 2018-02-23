США ввели новые обширные санкции против Северной Кореи

Соединенные Штаты ввели в действие новые санкции против Северной Кореи. В сообщении Министерства финансов США говорится, что принятый 23 февраля пакет санкций – "самый масштабный на текущий момент". Ограничительные меры в первую очередь направлены против судоходных и торговых компаний КНДР. Новое постановление американской администрации распространяется на "одно физическое лицо, 27 юридических структур и 28 морских судов", ходящих под флагами Северной Кореи, Китая, Тайваня, Панамы и еще нескольких государств.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что Вашингтон будет блокировать все имеющиеся у Пхеньяна возможности уклониться от санкций, преследуя по всему миру организации, работающие в интересах КНДР. Такие же меры будут применяться против компаний, незаконно транспортирующих уголь и топливо в Северную Корею через международные воды.

Режим в Пхеньяне находится под санкциями в связи с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В частности, резолюция ООН запрещает импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны – члены ООН текстиля из КНДР. Отдельные санкции против Северной Кореи ввели США, Евросоюз, Канада, Южная Корея, Япония и Россия.