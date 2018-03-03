В Словакии отпущены подозреваемые в причастности к убийству журналиста

В Словакии освобождены из-под стражи все семеро задержанных по делу об убийстве журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой, сообщил в субботу, 3 марта, словацкий портал Tvnoviny.sk. Все семеро являются итальянскими гражданами. Одного из них подозревали в связях с влиятельной в Италии мафиозной группировкой "Ндрангета", которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. Ян Куцияк, в частности, занимался расследованием связей "Ндрангеты" с политиками Словакии.

В отведенное законом время, 48 часов, полиция проверяла имеющиеся данные и разыскивала доказательства, необходимые для предъявления обвинения. После истечения 48-часового срока задержанные были освобождены, заявила 3 марта представитель полицейского ведомства.

Куцияк и Куснирова были застрелены в своем доме, в 65 километрах к востоку от Братиславы. Ян Куцияк был сотрудником "дочерней компании немецко-швейцарского издательского дома Ringier Axel Springer. В своем последнем материале он писал о подозрениях в налоговых махинациях, связанных с комплексом элитных квартир. В Еврокомиссии позднее заявили, что инициируют собственное расследование финансовых потоков, о которых писал Куцияк.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич после убийства журналиста подал в отставку. Он заявил, что не может оставаться на посту после убийства журналиста. В Словакии деятельность журналистов находится в ведении министерства культуры.

В нескольких городах Словакии 2 марта прошли массовые акции в память о журналисте и его невесте. В Братиславе в марше памяти участвовали более 20 тысяч человек.