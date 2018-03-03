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Столкновения с полицией в Киеве

Полиция доставила в участки Киева более сотни людей во время "следственных действий" возле здания Верховной Рады. В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что операция правоохранительных органов проводилась в рамках уголовных производств, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое касается событий у стен Верховной Рады, которые состоялись 27 февраля. Кроме того, как сообщалось, сейчас начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины ( "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). В полиции заявили, что во время проведения следственных действий на территории палаточного городка возле Верховной Рады правоохранители изъяли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых шашек.

Народный депутат Семен Семенченко назвал действия силовых структур "штурмом".

Работник полиции применил газовый баллончик против журналиста Радио Свобода.​ (Фотогалерея Украинской службы Радио Свобода)
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