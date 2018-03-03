Столкновения с полицией в Киеве

Полиция доставила в участки Киева более сотни людей во время "следственных действий" возле здания Верховной Рады. В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что операция правоохранительных органов проводилась в рамках уголовных производств, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое касается событий у стен Верховной Рады, которые состоялись 27 февраля. Кроме того, как сообщалось, сейчас начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины ( "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). В полиции заявили, что во время проведения следственных действий на территории палаточного городка возле Верховной Рады правоохранители изъяли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых шашек.
Народный депутат Семен Семенченко назвал действия силовых структур "штурмом".
Работник полиции применил газовый баллончик против журналиста Радио Свобода. (Фотогалерея Украинской службы Радио Свобода)
Народный депутат Семен Семенченко назвал действия силовых структур "штурмом".
Работник полиции применил газовый баллончик против журналиста Радио Свобода. (Фотогалерея Украинской службы Радио Свобода)
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