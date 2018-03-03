У Верховной Рады в Киеве пострадал журналист Радио Свобода

Среди пострадавших во время сноса палаточного городка у здания Верховной Рады в Киеве оказался корреспондент Радио Свобода. Полицейский применил против корреспондента Сергея Нужненко газовый баллончик.

По словам журналиста, он снимал происходящее у Рады на камеру. Журналистское удостоверение он держал перед собой. В это время к нему подошел полицейский и распылил газовый баллончик журналисту в лицо.

О сносе палаточного городка в Киеве стало известно сегодня. Во время штурма протестующие оказали сопротивление и стали поджигать покрышки от автомобилей. Пострадали 10 человек, включая сотрудников полиции. Более 100 человек задержаны. У них изъяли бутылки с зажигательной смесью и нескольких предметов, похожих на боевые гранаты.

Палаточный лагерь у Верховной Рады установлен 17 октября 2017 года активистами "Движения новых сил" Михаила Саакашвили и других оппозиционных политических сил. Протестующие требовали принятия депутатами парламента законов "Об импичменте президента Украины", "Об антикоррупционном суде", лишения депутатов неприкосновенности и окончательного утверждения новой избирательной системы.