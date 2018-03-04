Как проходил Марш Немцова в Москве. Фильм проекта "Признаки жизни"

Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

25 февраля в Москве состоялся митинг памяти Бориса Немцова, оппозиционного лидера, убитого три года назад. На акцию пришли тысячи людей. Марш собрал вместе Алексея Навального, Ксению Собчак, Григория Явлинского, Илью Яшина. Фильм документального проекта "Признаки жизни".

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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