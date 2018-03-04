Обвиняемый по делу Керимова освобожден под залог

Во Франции освобожден под залог швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, арестованный в январе по делу российского предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Об этом сообщил газете Luzerner Zeitung адвокат Штудхальтера.

Бизнесмен освобожден под залог в 5 миллионов евро, ему запрещен выезд за пределы Ниццы. Адвокат, однако, заявляет, что сам факт того, что его подзащитный отпущен под залог, "подтверждает невиновность" бизнесмена.

Штудхальтера подозревают в том, что он являлся "подставным лицом" для операций Керимова. Швейцарский бизнесмен, в частности, является номинальным собственником виллы в Ницце, которая, как утверждается, принадлежит Керимову.

Самого члена Совета Федерации обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. С ноября прошлого года ему запрещен выезд из Ниццы и ее окрестностей, кроме того, Керимов внес залог в 40 миллионов евро. Прокурор, однако, дважды разрешил ему слетать в Россию. Керимов утверждает, что невиновен.